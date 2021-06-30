Аренда жилья в Краснодарском крае подорожает на 30-50%
С чего всё началось
Метод съема: аренда жилья в Краснодарском крае может подорожать до 50%
Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30-50%. Это может произойти из-за того, что с 1 августа в отели региона будут заселять только привитых граждан. Поэтому рост спроса на съемные квартиры, вероятно, повлечет увеличение цен на них.
Известия17:01
Эксперты: рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае составит 30-50%
Национальная служба новостей22:05