Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30-50%. Это может произойти из-за того, что с 1 августа в отели региона будут заселять только привитых граждан. Поэтому рост спроса на съемные квартиры, вероятно, повлечет увеличение цен на них.

Известия 17:01