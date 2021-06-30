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Аренда жилья в Краснодарском крае подорожает на 30-50%

Частное арендное жилье в Краснодарском крае может подорожать на 30–50%.
Рамблер
На июль в Анапе в гостиницах уже отменено более 30% бронирования, а на август — 80%, пишут «Известия».
Кубань 24
В меньшей степени рост цен затронет квартиры и дома старого жилфонда с устаревшим ремонтом.
Кубань 24
По мнению экспертов, средняя стоимость аренды квартиры в Сочи может вырасти с 3,5-4 тыс. рублей в сутки до 5-6 тыс. рублей.
Кубань 24

С чего всё началось

Метод съема: аренда жилья в Краснодарском крае может подорожать до 50%

Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30-50%. Это может произойти из-за того, что с 1 августа в отели региона будут заселять только привитых граждан. Поэтому рост спроса на съемные квартиры, вероятно, повлечет увеличение цен на них.
Известия17:01

Подробнее о событии

Россиян предупредили о росте цен на съемные квартиры в Краснодарском крае

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Аналитики прогнозируют в Краснодарском крае рост цен на аренду жилья на 30-50%

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Эксперты: рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае составит 30-50%

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Эксперт спрогнозировал двойной рост цен на аренду жилья в Анапе и Сочи

News.ru23:17

Аналитики спрогнозировали подорожание аренды жилья в Краснодарском крае на 30-50%

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Риелторы прогнозируют рост цен на жилье в аренду в Краснодарском крае

РЕН ТВ18:25

Участник рынка: в Краснодарском крае подорожает аренда жилья

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