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Аренда жилья в Краснодарском крае подорожает на 30-50%

Частное арендное жилье в Краснодарском крае может подорожать на 30–50%.
Рамблер
В меньшей степени рост цен затронет квартиры и дома старого жилфонда с устаревшим ремонтом.
Кубань 24
По мнению экспертов, средняя стоимость аренды квартиры в Сочи может вырасти с 3,5-4 тыс. рублей в сутки до 5-6 тыс. рублей.
Кубань 24
Например, на июль в Анапе в гостиницах уже отменено более 30% бронирования, а на август и вовсе 80%, рассказал он.
Известия

С чего всё началось

Метод съема: аренда жилья в Краснодарском крае может подорожать до 50%

Риелторы и девелоперы прогнозируют рост цен на частное арендное жилье в Краснодарском крае на 30-50%. Это может произойти из-за того, что с 1 августа в отели региона будут заселять только привитых граждан. Поэтому рост спроса на съемные квартиры, вероятно, повлечет увеличение цен на них.
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