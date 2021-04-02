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SM News

Аренда жилья в Крыму значительно подорожала

Владельцы жилья в Крыму связывают значительное подорожание аренды с инфляцией, а также с проблемами с водой на Крымском полуострове, пишет "Московский комсомолец".В источнике
SM News
Югополис
Южный Федеральный
46ТВ
Московский Комсомолец
Lenta.ru

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Аренда жилья в Крыму существенно подорожала

Южный Федеральный11:56

Аренда жилья в Крыму значительно подорожала

SM News11:52

«Цены заоблачные»: аренда жилья в Крыму резко подорожала

Югополис11:38

Аренда жилья в Крыму резко подорожала

Lenta.ru10:30

Цены на аренду жилья в Крыму резко взлетели

Московский Комсомолец08:58
Интересное

В Раде объяснили отказ НАТО воевать в Донбассе страхом перед гиперзвуковым оружием России

Северо-Атлантической Альянс не станет поддерживать Киев и участвовать в боевых действиях на Донбассе, если конфликт на Востоке Украины обострится, из-за страха перед Россией.
SM News31 марта в 14:57

Появилось видео с Навальным из колонии во Владимире

Появилось видео из колонии во Владимирской области, где отбывает наказание учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный.
Lenta.ru08:17