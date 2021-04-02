SM NewsАренда жилья в Крыму значительно подорожалаВладельцы жилья в Крыму связывают значительное подорожание аренды с инфляцией, а также с проблемами с водой на Крымском полуострове, пишет "Московский комсомолец".В источникеSM NewsЮгополисЮжный Федеральный46ТВМосковский КомсомолецLenta.ruПодробнее о событииАренда жилья в Крыму существенно подорожалаЮжный Федеральный11:56Аренда жилья в Крыму значительно подорожалаSM News11:52«Цены заоблачные»: аренда жилья в Крыму резко подорожалаЮгополис11:38Аренда жилья в Крыму резко подорожалаLenta.ru10:30Цены на аренду жилья в Крыму резко взлетелиМосковский Комсомолец08:58Показать ещёОценить3КомментироватьПоделиться