Экономика

ИзвестияИзвестияАренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости. При этом в Москве рядом с новыми станциями метро стоимость съемного жилья может увеличиться на 15-20%.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Сдача дает: аренда жилья в 2020 году может подорожать на 10%

Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ предупредило о подорожании аренды квартир в России

РИА Новостивчера в 20:42

Аренда жилья в России может подорожать до 15% в 2020 году

Интерфакс01:51

«Известия»: цены на аренду жилья могут вырасти на 10%

ТАССвчера в 22:18

Ценам на аренду жилья в Москве предсказали рост до 20% в 2020 году

РБК03:01

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

Известиявчера в 18:42

Сколько стоит московская недвижимость: актуальные данные от «Onrealt.ru»

Expert.ruвчера в 09:49

В Воронеже заметно подорожала аренда маленьких «однушек»

Вести Воронеж22 января в 07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика

Белоруссия не отказывается от российской нефти, заявил Лукашенко

Белоруссия не отказывается от российской нефти, но и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок - это "не блеф" и не способ поднять ставки перед переговорами с РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 06:17
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру вчера в 08:05
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Матиаса Краневиттера

РИА Новости 06:20
Хоккей

Большинство игроков НХЛ хотели бы выпить с Овечкиным

Из принявших участие в опросе 391 игрока большинство отдали свои голоса за капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
ProstoProSport 04:26
Политика

Минобороны РФ пригласило страны НАТО поучаствовать в армейских играх

Донат Сорокин / ТАСС Министерство обороны России пригласило военных 90 стран мира, в том числе стран НАТО, поучаствовать в Армейских международных играх в 2020 году, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает ТАСС.
РЕН ТВ 04:00
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:03
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета вчера в 03:04
Политика

СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков

Журналисты многого не знают о помиловании бизнесмена Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем, но "со временем" узнают, нужно спросить самого экс-главу ЮКОСа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:16
Армия и оружие

Минобороны: в «Танковом биатлоне» увеличится количество огневых задач

В правила конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр в этом году будут внесены изменения.
ТК Звезда 06:00
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Авто

В Сети продают дизельную «Волгу» за 5,5 млн рублей

Седан с завода был оснащен 2,3-литровым дизельным мотором. Стоимость редкой «Волги» составляет 5 миллионов 500 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru 04:30
Политика

Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM вчера в 04:00
Общество

Рязанка Екатерина Егина стала самой красивой бабушкой Европы

RuNews24.ru вчера в 06:43
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюнь в матче за шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке матча за звание чемпионки мира проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
RT на русском 05:46
Общество

Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, заставив сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины.
РИА Новости 06:16
Происшествия

В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме

РИА Новости 05:38
Общество

Радиоактивный грунт в районе строительства хорды вывезут из Москвы

Правительство Москвы в ближайшее время заключит договор с ФГУП "Радон" о реализации полномасштабной программы рекультивации склона Москвы-реки и вывоза зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) за пределы Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 03:13
Происшествия

В Красноярске задержаны организаторы порносъёмок с подростками

Мужчины, подозреваемые в организации порнографических съёмок с участием несовершеннолетних, задержаны в Красноярске.
REGNUM 04:25
Политика

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Ведомости 02:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка

Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Дни24 04:44
Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС вчера в 16:04
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Вечерняя Москва 02:32
Транспорт

Начальником Калининградской железной дороги назначен Сергей Сапегин

С июня 2019 года был назначен на должность первого заместителя начальника Калининградской железной дороги.
ТАСС 06:22
Происшествия

ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.
РБК 04:06
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе высказался о Волочковой

RuNews24.ru 03:42
Происшествия

В Пензе на уроке скончался школьник

Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Российская газета 02:08
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском вчера в 06:07
Хоккей

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Красная весна вчера в 17:09
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Российская газета вчера в 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное