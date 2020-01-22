Экономика
ИзвестияАренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости. При этом в Москве рядом с новыми станциями метро стоимость съемного жилья может увеличиться на 15-20%.
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с чего всё началось
Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.Известиявчера в 16:01
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