Экономика

ИзвестияИзвестияАренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости. При этом в Москве рядом с новыми станциями метро стоимость съемного жилья может увеличиться на 15-20%.
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Сдача дает: аренда жилья в 2020 году может подорожать на 10%

Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.
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Риелтор прокомментировал возможность роста цен на аренду жилья

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Стоимость аренды жилья в России вырастет на 10% в 2020 году

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Газета.Ru23 января в 19:52

Аналитики сообщили о подорожании аренды жилья

Вечерняя Москва23 января в 21:10

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РИА Новости23 января в 20:42

«Известия»: цены на аренду жилья могут вырасти на 10%

ТАСС23 января в 22:18

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

Известия23 января в 18:42
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Политолог сообщил об уходе Суркова в отставку

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Дмитрий Рогозин в 60-й раз прилетел на космодром Восточный

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Медведев вылетел из Australian Open

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