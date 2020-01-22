Экономика

ИзвестияИзвестияАренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости. При этом в Москве рядом с новыми станциями метро стоимость съемного жилья может увеличиться на 15-20%.
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Сдача дает: аренда жилья в 2020 году может подорожать на 10%

Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в крупнейших агентствах недвижимости. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.
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Ценам на аренду жилья в Москве предсказали рост до 20% в 2020 году

РБК24 января в 03:01

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Интерфакс24 января в 01:51

Сколько стоит московская недвижимость: актуальные данные от «Onrealt.ru»

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Цены на аренду жилья в России могут взлететь в 2020 году

Телеканал 360°23 января в 21:33

СМИ предупредило о подорожании аренды квартир в России

РИА Новости23 января в 20:42

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

Известия23 января в 18:42

«Известия»: цены на аренду жилья могут вырасти на 10%

ТАСС23 января в 22:18
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