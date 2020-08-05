Общество
РИА НовостиАрендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
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с чего всё началось
«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.РБКвчера в 17:00
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Арендатор баржи «Фортуна» отказался участвовать в достройке «Северного потока — 2»
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Арендаторы баржи «Фортуна» отрицают участие в строительстве «Северного потока-2»
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