Общество

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Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
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Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

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Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России

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Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине

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Финансы

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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК вчера в 05:52
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Происшествия

В Тюмени всех пациентов ОКБ №2 обследуют на коронавирус

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областной клинической больнице №2 Тюмени выявлен 51 зараженный новым коронавирусом, из них 25 — пациенты.
REGNUM 01:11
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Происшествия

Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
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Происшествия

Поиски мужчины с 10-летним сыном завершены в нацпарке «Таганай»

Напомним, отец и сын отправились в национальный парк 4 августа и вечером не вернулись домой, их машину нашли в лесу.
АиФ Челябинск 01:26
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
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Здоровье

В Роскачестве рассказали о вреде свежевыжатых соков

Свежевыжатые соки могут принести организму не только пользу, но и вред, поэтому необходимо их умеренное потребление, говорится в материалах Роскачества.
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Футбол

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Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета вчера в 08:48
Происшествия

Взрыв в ливанской столице мог произойти из-за детонации селитры

Взрыв в порту Бейрута (Ливан) произошёл из-за детонации 2750 тонн селитры, которую выгрузили с судна Rhosus в 2014 году.
Octagon.Media вчера в 23:34
Экономика

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

Сделка позволит производителю вина расширить площадь плодоносящих земель более чем в два раза, что стало крайне важно после вступления в силу запрета на использование импортного виноматериала.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Авто

Bentley воссоздаст довоенный суперкар

Тарантас Ньюс вчера в 12:51
Армия и оружие

Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой

Пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. "Новая 130-миллиметровая гладкоствольная пушка NG-130 отличается существенной боевой эффективностью в том числе за счёт использования современного аппарата заряжания", — гласит описание к официальном видеоролику с презентацией орудия.
Популярная механика 02 августа в 05:39
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Экономика

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, отметил и гендиректор "МБА Финансы" Федор Вахата.
РБК 03 августа в 23:00
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Известия вчера в 04:46
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Гаджеты

LG показала гибкие, скручивающиеся и прозрачные дисплеи для техники будущего

Южнокорейская компания LG в ходе виртуальной конференции 2020 Society for Information Display (SID) показала новейшие разработки в области дисплеев на органических светодиодах (OLED).
3DNews 01:47
Происшествия

К экс-президенту компании «Интеко» Солощанскому пришли с обысками

Следователи пришли с обысками в квартиру бывшего президента девеоперской компании Москва.
Интерфакс 01:40
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Происшествия

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в Санкт-Петербурге

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Красноярск лайнер вернулся в аэропорт Пулково из-за технических проблем.
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM вчера в 04:23
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Происшествия

В Дагестане грузовик упал с обрыва, пострадали девять человек

Махачкала, 5 августа 2020, 08:12 — REGNUM Девять человек получили травмы различной степени тяжести после падения грузовика с обрыва в районе горного Бежтинского участка в Дагестане.
REGNUM 01:12
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Наука

Томские ученые создали уникальные искусственные кровеносные сосуды

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Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» и вышла в первый раунд плей-офф НХЛ

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Каролины", которая стала первой командой, вышедшей в первый раунд плей-офф НХЛ.
РИА Новости 00:32
Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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Происшествия

Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,98 рубля, курс евро опустился на 1,1%, в моменте достигая 85,11 рубля.
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