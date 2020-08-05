«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.

с чего всё началось

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Происшествия Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области. 219

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 1,4K

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 31 июля, сократились на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).

Экономика Wildberries дадут землю в Иванове без торгов В промзоне в Иванове будет выстроено здание промышленно-логистического технопарка площадью 50 тыс. кв. метров, в котором разместятся предприятия, склады, офисы, шоу-румы со всей необходимой инфраструктурой.

Общество Россияне назвали основные причины увольнения с работы Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования. 361

Финансы Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей. 47

Гаджеты В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа» Как ранее в компании официально сообщили, смартфоны флагманской линейки в этом году задержатся на пару недель, при этом их презентация по традиции должна состояться в сентябре. 1

Авто McLaren представил суперкар Gordon Murray T.50 Известный инженер Гордон Мюррей, создавший легендарный британский суперкар McLaren F1, представил свой спортивный автомобиль Gordon Murray Automotive T.50. 1

Происшествия Мальчик выжил один в море благодаря фильму Десятилетний ребёнок, которого унесло волнами в английском графстве Норт-Йоркшир, смог спастись благодаря совету из документальной кинокартины.

Футбол УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.

Политика Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками. 359

Здоровье Уникальная для Крыма операция прошла в севастопольской горбольнице №5 Детские хирурги провели уникальную урологическую операцию в Севастополе - эндовезикальная коррекция устья мочеточника не проводилась раньше не только в городе, но и во всем Крыму. 3

Спорт Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек. 1,4K

Происшествия СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками. 185

Здоровье Врач рекомендовала есть дыню для поднятия настроения Содержащиеся в мякоти дыни полезные вещества благотворно влияют на нервную систему человека и улучшают настроение.

Футбол «Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok "Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.

Экономика Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes. 108

Экономика Пётр Авен назвал требования Дерипаски к ЦБ экзотичными По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов.