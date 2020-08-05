Общество

РИА НовостиРИА НовостиАрендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать967
с чего всё началось

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Способную достроить «Северный поток — 2» баржу не предоставят проекту

RT на русскомвчера в 23:39

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:31

Арендатор баржи «Фортуна» не станет достраивать «Северный поток-2»

Известиявчера в 23:56

Арендатор «Фортуны» не намерен предоставлять баржу для достройки «Северного потока-2»

ТАСС01:09

Арендатор «Фортуны» не планирует достраивать «Северный поток — 2»

ФАНвчера в 22:14

Арендаторы баржи «Фортуна» отрицают участие в строительстве «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 20:18

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 19:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика

Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских.
РБК 10:02
314
Происшествия

Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
219
Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
1,4K
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,4 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 31 июля, сократились на 7,4 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:55
Экономика

Wildberries дадут землю в Иванове без торгов

В промзоне в Иванове будет выстроено здание промышленно-логистического технопарка площадью 50 тыс. кв. метров, в котором разместятся предприятия, склады, офисы, шоу-румы со всей необходимой инфраструктурой.
Слухи и Факты 10:42
Общество

Россияне назвали основные причины увольнения с работы

Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
361
Финансы

Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.
Интерфакс 05:25
47
Гаджеты

В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»

Как ранее в компании официально сообщили, смартфоны флагманской линейки в этом году задержатся на пару недель, при этом их презентация по традиции должна состояться в сентябре.
Astera вчера в 10:06
1
Авто

McLaren представил суперкар Gordon Murray T.50

Известный инженер Гордон Мюррей, создавший легендарный британский суперкар McLaren F1, представил свой спортивный автомобиль Gordon Murray Automotive T.50.
Про Кроссоверы 06:33
1
Происшествия

Мальчик выжил один в море благодаря фильму

Десятилетний ребёнок, которого унесло волнами в английском графстве Норт-Йоркшир, смог спастись благодаря совету из документальной кинокартины.
News.ru 10:56
Футбол

УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ вчера в 12:21
Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru вчера в 06:46
359
Здоровье

Уникальная для Крыма операция прошла в севастопольской горбольнице №5

Детские хирурги провели уникальную урологическую операцию в Севастополе - эндовезикальная коррекция устья мочеточника не проводилась раньше не только в городе, но и во всем Крыму.
Новый Севастополь 08:09
3
Спорт

Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.
Известия 09:36
Происшествия

Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до десяти

Бейрут, 4 августа 2020, 20:05 — REGNUM Как минимум десять человек стали жертвами взрыва в порту столицы Ливана 4 августа, сообщает Reuters.
REGNUM вчера в 13:05
441
Общество

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
1,4K
Происшествия

СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета 10:33
185
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

Газета.Ru 09:01
447
Политика

В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса

В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
15
Фигурное катание

ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса

CT news вчера в 14:16
Здоровье

Врач рекомендовала есть дыню для поднятия настроения

Содержащиеся в мякоти дыни полезные вещества благотворно влияют на нервную систему человека и улучшают настроение.
Агентство Москва 03:36
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,4K
Футбол

«Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok

"Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.
РИА Новости 08:51
Экономика

Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06
108
Гаджеты

Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

РБК 10:10
10
Экономика

Пётр Авен назвал требования Дерипаски к ЦБ экзотичными

По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов.
News.ru 09:05
Технологии

Mortal Shell выйдет уже 18 августа

Разработчики Mortal Shell после открытого тестирования в июле объявили, что ролевой экшен выйдет 18 августа на PS4, Xbox One и РС (Epic Games Store).
Игромания.ру 08:51
Футбол

«Ротор» арендовал футболиста ЦСКА Гогуа

Вести.Ru 10:28
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
49
Происшествия

В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова

Вести.Ru 07:41
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное