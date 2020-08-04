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РИА Новости
РИА Новости

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК17:00
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Газета.Ru

«Северный поток - 2» не получит баржу «Фортуну» для строительства

Газета.Ru08:49
ТАСС

Арендатор «Фортуны» не намерен предоставлять баржу для достройки «Северного потока-2»

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Арендаторы баржи «Фортуна» отрицают участие в строительстве «Северного потока-2»

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Арендатор баржи «Фортуна» не станет достраивать «Северный поток-2»

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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

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Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
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Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова

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РИА Новости08:31
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Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
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Новые Ведомостивчера в 06:33
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Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

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