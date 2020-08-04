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РИА Новости
РИА Новости

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

Арендатор «Фортуны» не намерен предоставлять баржу для достройки «Северного потока-2»

ТАСС01:09
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:31
РИА Новости

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости19:58
Известия

Арендатор баржи «Фортуна» не станет достраивать «Северный поток-2»

Известия23:56
RT на русском

Способную достроить «Северный поток — 2» баржу не предоставят проекту

RT на русском23:39
Коммерсантъ

Арендаторы баржи «Фортуна» отрицают участие в строительстве «Северного потока-2»

Коммерсантъ20:18
Lenta.ru

Арендатор способной завершить «Северный поток-2» баржи отказался его строить

Lenta.ru00:05

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
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Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском

В ходе обыска, проведенного в квартире задержанного, криминалистами ГСУ СК России по Московской области изъят целый арсенал оружия, среди которого коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия и "другие предметы".
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3DNews17:26

В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

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Российская газета03:17
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Военное обозрение23:52
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МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфаксвчера в 12:14
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском03:29
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