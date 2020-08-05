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Моя Москва.онлайн

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», способной достроить «Северный поток — 2», не намерен принимать участия в постройке газопровода, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Арендатор «Фортуны» не будет участвовать в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК17:00
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Царьград

Нет смысла достраивать «Северный поток - 2»: Хитрый финт вокруг проекта объяснил геостратег

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ТАСС

Арендатор «Фортуны» не намерен предоставлять баржу для достройки «Северного потока-2»

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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

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Арендатор баржи «Фортуна» не станет достраивать «Северный поток-2»

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Способную достроить «Северный поток — 2» баржу не предоставят проекту

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