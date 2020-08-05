Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
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Арендатор баржи-трубоукладчика «Фортуна», способной достроить «Северный поток — 2», не намерен принимать участия в постройке газопровода, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Арендатор «Фортуны» не будет участвовать в стройке Nord Stream 2
«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК17:00
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