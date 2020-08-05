Политика
РБКАрендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2
«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
RT на русском 21:09
Происшествия
Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
РБК 19:55
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Политика
Сенатор США призвал не допустить окончания строительства СП-2
В США сенатор Тед Круз призвал не допустить окончания строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2).
Актуальные Новости 02:34
Наука
Собаки перерабатывают речь подобно людям
МТВ онлайн 22:17
Футбол
Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года
РИА Новости 05:28
Армия и оружие
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Коммерсантъ 13:38
Фигурное катание
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко
Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко Спортсменка рассказала об отношении к бывшей наставнице.
Экспресс газета 09:52
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru 21:00
Политика
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости 21:41
Здоровье
В Екатеринбурге в ГКБ №40 появился новый компьютерный томограф
Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в ГКБ №40, новый 64-срезовый компьютерный томограф является одной из последних разработок компании SIEMENS.
Уральский меридиан 08:17
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru вчера в 09:03
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line 14:24
Общество
У российских баз в Сирии пролетел очередной самолет-разведчик США
Надо иметь в виду, что только в июле американские морские разведчики совершили, меньшей мере, три полета неподалеку от российских баз в Сирии.
Российская газета вчера в 09:02
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра нашли раковую опухоль
Агрессивный злокачественный рак кости (остеосаркому) впервые диагностировали у жившего в Канаде около 76 миллионов лет назад динозавра – центрозавр.
МедиаПоток 04:32
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
Игры
В следующем году появится GTA V для PlayStation и Xbox
Во втором полугодии следующего года ожидается выход игры GTA V для PlayStation V и консолей Xbox 10 серии.
Соловей.Инфо 05:13
Происшествия
Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми
ТК Звезда вчера в 06:56
Транспорт
Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси
Российская газета 21:44
Авто
Haval F7 получил новую топовую версию в России
Haval выводит на российский рынок кроссовер Haval F7 в новом топовом варианте исполнения с названием Tech Plus.
Новые автомобили 22:42
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
В Сети опубликовали рендерные изображения нового поколения УАЗ "Хантер".
Новые автомобили 22:37
Футбол
«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru 05:10
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 5 августа в республике зарегистрировано 4287 (+24) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:00
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн
По информации журналиста Танкреди Палмери англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.
Газета.Ru 22:05
Кино
Sony Pictures удалил промо нового фильма из-за незаконного использования стрима BadComedian
В интервью с изданием TJ BadComedian заявил, что не давал Sony Pictures разрешения на использование фрагмента своего стрима для рекламы «Хэппи-энда».
Телеканал 360° 19:40
Армия и оружие
Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ
Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.
Российская газета 05:20