Политика

РБКРБКАрендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
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Арендатор баржи «Фортуна» не будет достраивать «Северный поток — 2»

РИА Новости19:58

Арендатор «Фортуны» не планирует достраивать «Северный поток — 2»

ФАН22:14

Арендаторы баржи «Фортуна» отрицают участие в строительстве «Северного потока-2»

Коммерсантъ20:18

МРТС отказалась предоставить баржу для достройки «Северного потока — 2»

ИА Красная Весна22:38

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2

РБК17:00
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Происшествия

Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек

По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Политика

Сенатор США призвал не допустить окончания строительства СП-2

В США сенатор Тед Круз призвал не допустить окончания строительства газопровода «Северный поток-2» (СП-2).
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Наука

Собаки перерабатывают речь подобно людям

МТВ онлайн 22:17
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Футбол

Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года

РИА Новости 05:28
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Армия и оружие

Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России

Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Коммерсантъ 13:38
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Фигурное катание

Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко

Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко Спортсменка рассказала об отношении к бывшей наставнице.
Экспресс газета 09:52
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM 22:17
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Происшествия

Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru 21:00
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Политика

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости 21:41
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Здоровье

В Екатеринбурге в ГКБ №40 появился новый компьютерный томограф

Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в ГКБ №40, новый 64-срезовый компьютерный томограф является одной из последних разработок компании SIEMENS.
Уральский меридиан 08:17
Шоу-бизнес

Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини

На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru вчера в 09:03
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Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Власти России начали процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Страна Советов on-line 14:24
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Общество

У российских баз в Сирии пролетел очередной самолет-разведчик США

Надо иметь в виду, что только в июле американские морские разведчики совершили, меньшей мере, три полета неподалеку от российских баз в Сирии.
Российская газета вчера в 09:02
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Наука

У жившего 76 млн лет назад динозавра нашли раковую опухоль

Агрессивный злокачественный рак кости (остеосаркому) впервые диагностировали у жившего в Канаде около 76 миллионов лет назад динозавра – центрозавр.
МедиаПоток 04:32
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Экономика

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета вчера в 02:24
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Игры

В следующем году появится GTA V для PlayStation и Xbox

Во втором полугодии следующего года ожидается выход игры GTA V для PlayStation V и консолей Xbox 10 серии.
Соловей.Инфо 05:13
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Происшествия

Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми

ТК Звезда вчера в 06:56
Транспорт

Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси

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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия 16:38
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Авто

Haval F7 получил новую топовую версию в России

Haval выводит на российский рынок кроссовер Haval F7 в новом топовом варианте исполнения с названием Tech Plus.
Новые автомобили 22:42
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Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

В Сети опубликовали рендерные изображения нового поколения УАЗ "Хантер".
Новые автомобили 22:37
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Футбол

«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»

Напомним, Малком защищает цвета «Зенита» с лета прошлого года, куда перешел из «Барселоны».
Vprognoze.ru 05:10
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 5 августа в республике зарегистрировано 4287 (+24) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:00
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
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Шоу-бизнес

Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно

Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил за Санчо €100 млн

По информации журналиста Танкреди Палмери англичане предложили дортмундскому клубу €100 млн одним платежом в то время, как сама "Боруссия" требует за своего игрока €120 млн.
Газета.Ru 22:05
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Sony Pictures удалил промо нового фильма из-за незаконного использования стрима BadComedian

В интервью с изданием TJ BadComedian заявил, что не давал Sony Pictures разрешения на использование фрагмента своего стрима для рекламы «Хэппи-энда».
Телеканал 360° 19:40
Армия и оружие

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ

Ранее сообщалось, что в Таганроге на авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева завершились работы по созданию первого глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ, и началась отработка обновленных систем стратегического ракетоносца.
Российская газета 05:20
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Как работают Яндекс.Новости?
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