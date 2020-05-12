Экономика
Российская газетаАрендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. Поправки правительства, которые помогут добросовестным арендаторам, прошли первое чтение.
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Общество
Пескова госпитализировали с коронавирусом
BFM.ru 08:43
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 13 мая до 73,43 рубля
Банк России установил на 13 мая 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,4326, рубля, что на 43,99 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС 06:44
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Происшествия
Поставки аппаратов ИВЛ «Авента» продолжатся
Газета.Ru 08:48
Здоровье
Детские сады в Амурской области решили пока не открывать
Детские сады в Амурской области решили пока не открывать.
ИА Порт Амур 08:05
Общество
Радаев высказался об открытии в Саратовской области торговых центров
Напомним, что под «первым этапом» губернатор имеет поэтапный план выхода из ограничительных мер пандемии.
Четвертая Власть 06:05
Футбол
Савин: «Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей»
Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.
Евро-футбол.ру 08:35
Общество
Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей
Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет.
РБК вчера в 12:57
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
РИА Новости вчера в 09:58
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Общество
В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции
Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба.
ГТРК Липецк 08:32
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2
Биологи из Австралии и Китая решили изучить генетическую структуру вирусов, распространенных среди летучих мышей, чтобы получить данные о вероятном происхождении SARS-CoV-2.
Planet Today 07:35
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытывают 11 центров
Российский препарат от COVID-19 «Левилимаб» начали испытывать 11 центров клинических исследований.
НТВ 05:22
Общество
Кабмин утвердил порядок выплат семьям с детьми
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщается на сайте кабмина.
BFM.ru 06:59
Происшествия
Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом
На днях в деле появились новые обстоятельства: прокуратура Якутска официально заявила, что для умерщвления животных были использованы два препарата, и Центр защиты прав животных "ВИТА" обратился к главе Анестезиологического ветеринарного общества России Евгению Корнюшенкову с просьбой описать их действие.
Интерфакс вчера в 06:12
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей
Российские семьи получат единоразовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Рифей-Пермь вчера в 11:07
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Общество
В Подмосковье продлили некоторые ограничения
Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены.
Газета.Ru 02:45
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ вчера в 21:40
Игры
PlayStation 5 появится в октябре
Российская газета 08:31
Игры
Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года
До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.
CyberSport.ru 01:49
Политика
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Футбол
Бундеслига возвращается на «Матч!»
Чемпионат Германии первым из топовых футбольных турниров возвращается к жизни.
Матч ТВ 08:58
Шоу-бизнес
Рианна снялась в откровенной фотосессии своего бренда
Американская поп-певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty, который на днях отметил свой второй день рождения.
Sunmag.me 08:50
Здоровье
Всё более тяжелыми становятся формы коронавируса в Ивановской области
Настораживающий факт: вместе с ростом числа заболевших в Ивановской области отмечается утяжеление форм коронавируса.
Кстати.News 06:57
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Нерабочая неделя завершится 12 мая. Глава государства Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничительных мер по коронавирусу.
Мой Брянск вчера в 10:52