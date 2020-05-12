Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. Поправки правительства, которые помогут добросовестным арендаторам, прошли первое чтение.

Футбол Савин: «Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей» Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.

Общество Минтруд назвал число получателей новых выплат на детей Ранее 11 мая во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин сообщил, что на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначена единоразовая выплата 10 тыс. руб. Позже глава государства подписал указ, в котором также установил дополнительное ежемесячное пособие 5 тыс. руб. с апреля по июнь для семей, воспитывающих детей до трех лет. 31

Общество Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости». 1,4K

Общество В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба. 4

Наука Найдено подтверждение естественного происхождения SARS-CoV-2 Биологи из Австралии и Китая решили изучить генетическую структуру вирусов, распространенных среди летучих мышей, чтобы получить данные о вероятном происхождении SARS-CoV-2. 1

Происшествия Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом На днях в деле появились новые обстоятельства: прокуратура Якутска официально заявила, что для умерщвления животных были использованы два препарата, и Центр защиты прав животных "ВИТА" обратился к главе Анестезиологического ветеринарного общества России Евгению Корнюшенкову с просьбой описать их действие. 12

Общество Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей Российские семьи получат единоразовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Общество В Подмосковье продлили некоторые ограничения Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены. 298

Игры Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.

Футбол Бундеслига возвращается на «Матч!» Чемпионат Германии первым из топовых футбольных турниров возвращается к жизни.