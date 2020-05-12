Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАрендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. Поправки правительства, которые помогут добросовестным арендаторам, прошли первое чтение.
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Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Российская газета07:40

Законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды недвижимости прошел I чтение

Интерфакс07:14

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъвчера в 11:01

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

РБК06:50

Эксперты видят множество рисков законопроекта о новых правилах аренды

РИА Новости07:48

Девелоперы коммерческой недвижимости выступили против нового законопроекта

БН.ру04:15

ГД приняла в I чтении законопроект о праве арендаторов досрочно расторгать договор аренды

ТАСС07:08
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Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
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Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 10:09
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Экономика

Сечин обозначил меры господдержки «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
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Происшествия

В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге

Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех".
РИА Новости 08:12
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Общество

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Армия и оружие

Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии показали на видео

Lenta.ru 06:58
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Политика

Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней

На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Махачкалинские известия 10 мая в 13:32
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Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
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Единоборства

Названы гонорары Фергюсона и Гэтжи за чемпионский бой на UFC 249

Опубликованы размеры гонораров бойцов смешанного стиля Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона за бой на турнире UFC 249, прошедший в минувшие выходные.
iReactor 06:36
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
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Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
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Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
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Гаджеты

Портативная колонка Sony Extra Bass SRS-XB23 адресована любителям активного отдыха

Новинка адресована любителям активного отдыха.
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Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту

Взгляд.ру вчера в 11:34
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Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
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Футбол

Коболев: «Если есть возможность, то нужно доиграть сезон»

Бывший наставник московского «Динамо» и самарских «Крыльев Советов» Андрей Кобелев считает, что нужно доиграть текущий сезон.
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Общество

Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
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Политика

Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия

Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года.
REGNUM 05:49
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Общество

В Башкирии ввели штрафы за нарушение масочного режима

В соответствии с изменениями, жителей региона теперь могут привлечь к ответственности в виде предупреждения или штрафов в размере от 1 до 3 тыс. рублей.
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В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином

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Гендиректор Disney заявил, что «Мулан» всё же выйдет в кинотеатрах

Генеральный директор компании Disney Боб Чапек заявил, что игровая версия мультфильма «Мулан» получит прокат в кинотеатрах.
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Детские сады в Амурской области решили пока не открывать

Детские сады в Амурской области решили пока не открывать.
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В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Общество

Радаев высказался об открытии в Саратовской области торговых центров

Напомним, что под «первым этапом» губернатор имеет поэтапный план выхода из ограничительных мер пандемии.
Четвертая Власть 06:05
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