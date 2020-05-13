Экономика

РБКРБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
Читать в источнике
Комментировать200
с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект
 о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.
Вести.Ruвчера в 09:15

Подробнее о событии

Бизнес просит отменить штрафы за расторжение договоров аренды

Российская газета05:07

Госдума отложила обсуждение закона о новых правилах аренды

РИА Новости07:09

«Ведомости» узнали о поиске компромисса для владельцев и арендаторов ТЦ

РБК03:05

Разрыв договора аренды без штрафа могут ограничить по времени

Коммерсантъвчера в 21:30

Ретейл просит дать право пострадавшим от пандемии компаниям расторгать аренду без штрафов

ТАССвчера в 14:15

Арендаторы смогут расторгать некоторые договора по-новому

The Penza Post10 мая в 10:40

Арендаторам могут разрешить расторгать договоры в одностороннем порядке

Гипер НН10 мая в 09:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество

Экзамены для девятиклассников отменили

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
245
Общество

65 санаториев Сочи откроют 1 июня

Санатории Сочи ждут гостей с 1 июня. Принимать туристов будут 65 здравниц, которые имеют медицинскую лицензию.
НИА-Кубань 03:21
777
Здоровье

За сутки в Оренбуржье выявили еще 57 больных коронавирусом

Общее число заболевших в области с начала пандемии 1243 человека. Новые 57 случаев были выявлены в нескольких районах региона.
Orengrad.ru вчера в 18:36
123
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке нефти

Россия и Саудовская Аравия отмечают начало восстановления мировой экономики и спроса на нефть, а также ослабление обеспокоенности по поводу ограниченности мировых нефтехранилищ.
ТАСС 08:31
Общество

США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 13 мая 2020, 08:19 — REGNUM Власти Соединенных Штатов решили пока не использовать произведенные в России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» до выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:19
1,8K
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
1,4K
Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
86
Общество

В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией

Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
DP.RU 04:46
95
Политика

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги".
РИА Новости 08:37
370
Кино

Назван самый популярный фильм в период самоизоляции

Назван самый популярный среди россиян фильм в период самоизоляции. Об этом сообщает издание «Ридус».
Lenta.ru 07:08
71
Здоровье

89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
582
Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
3,3K
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
765
Наука

Найдены причины потери обоняния у больных коронавирусом

Найдены причины потери обоняния у больных COVID-19, это стало известно ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 06:17
1
Общество

В России во время изоляции стали чаще умирать от алкоголя

Число смертей от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России начало расти, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 07:58
157
Кино

Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Ричарда Ропер из «Chicago Sun-Times» и вовсе назвал «Капоне» «отвратительнейшим фильмом об отвратительнейшем человеке».
Live24 вчера в 15:24
36
Культура

Владимир Маркони станет новым ведущим шоу «Галилео» на СТС

Научно-популярная программа "Галилео" возвращается на канал СТС с новым ведущим Владимиром Маркони при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе канала.
ТАСС 03:05
Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
554
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

REGNUM 02:08
741
Экономика

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
7
Здоровье

В Астрахани открыт еще один госпиталь для больных коронавирусом

Второй госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 открыли накануне вечером, 12 мая, в Александро-Мариинской больнице, сообщил региональный минздрав.
Пункт А 07:57
Экономика

Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции

Резкого обвала рубля ожидать не стоит, однако его укрепление возможно при наличии хороших новостей о восстановлении экономик России и Европы после пандемии коронавируса.
Рамблер 08:40
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
2,6K
Экономика

Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
414
Общество

В России могут начать штрафовать чиновников за оскорбление граждан

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает наказывать чиновников за хамство.
Вместе-РФ вчера в 05:43
1,3K
Общество

Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на покупку масок и перчаток

Более 1,8 млн петербуржцев получат единовременные денежные выплаты на приобретение одноразовых масок и перчаток.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:01
492
Общество

В Волгоградской области планово окончат учебный год

Последний звонок, учитывая, что в Волгоградской области сегодня фиксируется рекордное число зараженных коронавирусом, пройдет в дистанционном формате.
ИА Городские вести. Волгоград 04:58
6
Общество

Новые льготы на оплату услуг ЖКХ могут ввести в России

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов в российских семьях на оплату коммуналки до 15%.
Телеканал 360° вчера в 09:26
21
Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru вчера в 02:17
561
Здоровье

962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное