с чего всё началось

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. Поправки правительства, которые помогут добросовестным арендаторам, прошли первое чтение.

Общество В Краснодарском крае возобновляют работу промышленные предприятия Глава Кубани сообщил, что с сегодняшнего дня возобновляют работу все предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и связи. 230

Общество В Канаде число случаев коронавируса превысило 70 тысяч Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде превысило 70 тысяч, скончались более пяти тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Здоровье Медик объяснил принцип формирования иммунитета к COVID-19 По словам эксперта, на сильный иммунитет к COVID-19 могут рассчитывать люди без хронических заболеваний, кроме случаев, когда коронавирус протекает в легкой форме — тогда слишком малое количество возбудителей помешает сформировать иммунную защиту. 3

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 1,8K

Культура Программа воронежского Платоновфеста лишилась 4 мероприятий Как следует из сообщения на официальном сайте Платоновфеста, культурный форум должен пройти в столице Черноземья в срок с 13 по 27 сентября. 6

Музыка Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров. 501

Происшествия Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее. 3

Экономика Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест. 9

Финансы Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля снизился на 11,5%, к доллару — на 13,3%, к евро — на 12,5%. 69

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 1,7K

Здоровье В Алтайском крае могут ввести перчаточный режим За последние сутки выявлено 20 новых случаев заражения. Также в регионе зафиксирована смерть от коронавируса у четырех жителей края. 58

Общество Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 744

Общество Роспотребнадзор проверит россиян на иммунитет к коронавирусу Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России вскоре начнутся исследования иммунитета россиян к коронавирусу COVID-19 путем иммуноферментного анализа (ИФА). 9

Футбол Мэр Лондона выступил против возобновления чемпионата Англии по футболу Мэр Лондона Садик Хан выступил против возобновления матчей футбольной премьер-лиги в столице Англии.

Экономика «Интер РАО» проведет ток на Таймыр Компания построит для «Роснефти» 2,5 ГВт мощности «Интер РАО» может построить на Таймыре новые электростанции на попутном нефтяном газе. 1

Общество Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 2,6K

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 243