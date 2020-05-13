Экономика
Российская газетаБизнес просит отменить штрафы за расторжение договоров аренды
Представители отраслевого бизнеса просят принять законопроект, который позволит разрывать договорные отношения с арендодателями в одностороннем порядке без денежных выплат и штрафов.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.Вести.Ruвчера в 09:15
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News.ru вчера в 12:14
Футбол
Полузащитник «Ростова» Норманн сравнил Карпина и Сульшера
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сравнил главного тренера команды Валерия Карпина и наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого работал в «Мольде».
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Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС.
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RT на русском 08:44
Здоровье
Более 40 случаев коронавируса выявили на Алтае за сутки
Врачи выявили 43 случая коронавируса в Алтайском крае за сутки, число инфицированных выросло до 770 человек, сообщили в оперштабе по региону.
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Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Правительство утвердило правила получения выплат для семей с детьми
На дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года смогут претендовать российские семьи, которые имеют право на материнский капитал, а также семьи, в которых есть дети до трех лет.
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237 лет: Севастополь отпраздновал День Черноморского флота
Севастополь сегодня празднует годовщину создания Черноморского флота. Прославленному объединению ВМФ исполнилось 237 лет.
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По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
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В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
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Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
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Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
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Инди-студия Atom Team выпустила в ранний доступ в Steam постапокалиптическую ролевую игру ATOM RPG Trudograd: в таком режиме игра просуществует полгода перед полноценным релизом.
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