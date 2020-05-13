Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБизнес просит отменить штрафы за расторжение договоров аренды

Представители отраслевого бизнеса просят принять законопроект, который позволит разрывать договорные отношения с арендодателями в одностороннем порядке без денежных выплат и штрафов.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект
 о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.
Вести.Ruвчера в 09:15

Подробнее о событии

Бизнес просит отменить штрафы за расторжение договоров аренды

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Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
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79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом

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Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

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