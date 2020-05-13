с чего всё началось

Представители отраслевого бизнеса просят принять законопроект, который позволит разрывать договорные отношения с арендодателями в одностороннем порядке без денежных выплат и штрафов.

Игры Ремастер Mafia II готовится к выходу Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power». 22

Общество Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране. 21

Общество Последние звонки и выпускные в школах рекомендуют провести онлайн Минпросвещения РФ рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн, сообщает пресс-служба ведомства 13 мая.

Общество Экзамены для девятиклассников отменили Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса. 256

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявил, что второй кассационный суд общей юрисдикции направил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд. 23

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 745

Общество 65 санаториев Сочи откроют 1 июня Санатории Сочи ждут гостей с 1 июня. Принимать туристов будут 65 здравниц, которые имеют медицинскую лицензию. 777

Здоровье Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом. 2

Политика Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».

Футбол Полузащитник «Ростова» Норманн сравнил Карпина и Сульшера Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн сравнил главного тренера команды Валерия Карпина и наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, под руководством которого работал в «Мольде».

Политика Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в апреле сообщила, что эпидемия коронавируса в России доказала необходимость реформирования ОМС. 10

Политика Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. 1K

Здоровье Более 40 случаев коронавируса выявили на Алтае за сутки Врачи выявили 43 случая коронавируса в Алтайском крае за сутки, число инфицированных выросло до 770 человек, сообщили в оперштабе по региону. 203

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.

Общество Правительство утвердило правила получения выплат для семей с детьми На дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года смогут претендовать российские семьи, которые имеют право на материнский капитал, а также семьи, в которых есть дети до трех лет. 3,2K

Общество В Свердловской области с 19 мая откроют магазины, ТЦ и уличные кафе Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета». 440

Политика Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 95

Происшествия Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. 138

Здоровье 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом. 1

Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха. 659