Экономика
РБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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Думаю, мы прекрасно понимаем, что спор между владельцами крупнейших торговых центров и торговыми сетями вряд ли можно считать спором самых обездоленных людей на свете. Тем не менее, эти вопросы касаются интересов миллионов людей.
с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.Вести.Ruвчера в 09:15
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Общество
ОГЭ для девятых классов отменяется
Обязательные ОГЭ в девятых классах проводиться не будут - выпускникам поставят отметки в аттестат на основе школьных годовых.
Российская газета 06:52
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Общество
В России школьные экзамены могут приравнять к ОГЭ и ЕГЭ
Правительство РФ рассматривает возможность использовать в качестве результатов ЕГЭ и ОГЭ результаты промежуточной аттестации.
Цензуры.Нет 06:29
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Политика
Глава Минздрава допустил трансформацию ОМС
Москва, 13 мая 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:11
Технологии
Sony продала 110 миллионов PlayStation 4 с 2013 года
За четвертый квартал этого года было продано 13,6 миллиона консолей PlayStation 4 и PS4 Pro, что довело общие показатели продаж с 2013 года до 110,4 миллиона.
Матч ТВ 05:48
Общество
Рособрнадзор допустил перенос ЕГЭ на вторую половину июня
Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) для выпускников школ может быть перенесено на вторую половину июня.
Известия 07:13
Общество
Путин раскритиковал работу портала Госуслуг
Ранее сообщалось, что сайт работает с перебоями.
Коммерсантъ 07:33
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Экономика
Два крупных предприятия строятся в Тверской области
Афанасий-бизнес 06:04
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Общество
Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
Общество
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая Самые зараженные города — Тула, Новомосковск и Алексин.
MySLO.ru вчера в 05:23
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Происшествия
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Общество
МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года
Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости 06:29
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.
Журналистская правда 06:16
Экономика
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%.
Газета.Ru 04:19
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Футбол
Футболисты испанского клуба объявили забастовку из-за сокращения зарплат
Футболисты испанского клуба "Эльче", выступающего во втором по силе дивизионе Испании, отказываются возобновлять тренировки, сообщает AS.
Газета.Ru 07:24
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Экономика
Саудовская Аравия перейдет к жесткой экономии бюджета
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, с 1 июля повышается в три раза налог на добавленную стоимость, с пяти до пятнадцати процентов.
Lenta.ru 11 мая в 01:40
Шоу-бизнес
Валерий Сюткин рассказал о выживании звезд во время коронавируса
Российский певец Валерий Сюткин в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал о том, что большинство артистов сейчас зарабатывают с помощью онлайн-концертов или праздничных поздравлений.
Pravda.Ru 07:12
Общество
Ученые потребовали восстановить таблички памяти жертв репрессий
Ученые потребовали восстановить таблички памяти жертв репрессий Ученые Российской академии наук в открытом письме резко осудили уничтожение мемориала памяти жертв сталинских репрессий в Твери.
Коммерсантъ 02:00
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
Газета.Ru 11 мая в 09:44
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01