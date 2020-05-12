Экономика
Российская газетаАрендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. Поправки правительства, которые помогут добросовестным арендаторам, прошли первое чтение.
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Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Общество
С акцией медиков на подстанции скорой в Нижнем Новгороде разберется СК
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией собрание людей на подстанции скорой медицинской помощи Сормовского района Нижнего Новгорода.
Medvestnik.ru 15:21
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Экономика
Трамп обратился к ФРС с просьбой спасти нефтяные компании
Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо изменить целью ориентации преимущественно на средний бизнес программу кредитования бизнеса Main Street, о чем попросил Федеральную резервную систему.
МонаВиста 10:27
Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Здоровье
Дума предупредила о риске психических расстройств после самоизоляции
«Жизнь после коронавируса может быть осложнена рядом психических расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства», – сказал Менделевич.
Evo-rus.com 15:47
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия
Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51
Космос
ИИ составит галактический каталог
Популярная механика 14:30
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
Общество
Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом
Первый запмред правления ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, рассказали в пресс-службе банка.
Ведомости 14:29
Политика
Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса
В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Экономика
Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей
Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Российская газета вчера в 07:00
Гаджеты
Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone
Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone.
Экономика сегодня 07:17
Здоровье
Губернатор распорядился о доплатах работникам интерната на Ставрополье
Московский Комсомолец 06:23
Общество
В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией
Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
DP.RU 04:46
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга
В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры.
Piter.tv 15:41
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
Авто
Появились первые изображения нового пикапа Hyundai Santa Cruz
Недавно в Сети «засветился» кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz, старт производства которого запланирован на 2021 год.
Автоновости дня 13:33