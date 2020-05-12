Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАрендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. Поправки правительства, которые помогут добросовестным арендаторам, прошли первое чтение.
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Пока не сдаются

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