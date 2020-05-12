Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. Поправки правительства, которые помогут добросовестным арендаторам, прошли первое чтение.

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Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 324

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