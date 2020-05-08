с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Политика США назвали России условие для продления ракетного договора Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы. 93

Армия и оружие Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера. 20

Экономика Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита "Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным", - заявил эксперт. 9

Политика Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера». 8

Футбол Скарони сообщил, что некоторые игроки «Милана» заразились коронавирусом Президент "Милана" Паоло Скарони сообщил о том, что некоторые футболисты клуба заразились коронавирусом.

Энергетика В Китае нашли крупное месторождение природного газа PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company (SWOG) успешно завершила поиск нефти и газа в поселке Тяньбао уезда Даин, сумев обеспечить добычу 1,22 млн кубометров газа. 48

Происшествия «Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД. 7

Экономика Росстат подсчитал размер средней пенсии Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала размер средней пенсии в России за март 2020 года. 6

Авто Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.

Культура Песню «День Победы» споют на разных языках Участником акции может стать каждый. Для этого нужно исполнить песню «День Победы» на своём родном языке на сайте pobeda-2020.ru. 99

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,3K

Футбол «Барселона» планирует на 230 млн евро сократить зарплатную ведомость В следующем году бюджет составит 750 млн евро. «Барселона» планирует резко сократить зарплатную ведомость.

Общество Власти Москвы объяснили нормы масочного режима Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. 328

Спорт Родченков написал книгу о развале допинговой системы в России Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, ранее возглавлявший московскую антидопинговую лабораторию, написал книгу.

Футбол Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ. Ранее сообщалось о том, что РФС планирует доиграть сезон РПЛ.

Футбол Переход Артура в «Ювентус» оказался под угрозой срыва Поскольку туринцы не готовы доплачивать деньги за Артура, сделка оказалась под угрозой срыва.

Общество Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо» Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования». 180

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 86