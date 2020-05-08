Экономика
РБКАрендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
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Во внесенном в Госдуму законопроекте о мерах поддержки экономики в период пандемии предусматривается новый порядок помощи добросовестным арендаторам.Российская газета06:16
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