с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Политика Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины. 7

Здоровье Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19 Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом. 51

Общество Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты. 357

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 1,1K

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,6K

Политика Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ. 22

Политика Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам Приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора, который премьер Великобритании Борис Джонсон и президент России Владимир Путин провели 8 мая.

Общество Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. 43

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 126

Технологии Илон Маск пообещал чипировать человека в 2020 году Илон Маск в интервью рассказал о планах работы его компании Neuralink. Чипирование человека станет возможным уже в следующем году. 119

Общество Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя. 7

Общество В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко. 212

Шоу-бизнес У Марии Иваковой обнаружили коронавирус 33-летняя телеведущая заразилась коронавирусом. Об этом Мария Ивакова сообщила на своей странице в Instagram. 6

Общество Ярославский губернатор продлил ограничительные меры до 31 мая Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов своим указом продлил до 31 мая ограничительные мероприятия, которые были установлены ранее на территории области для противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб. 4

Армия и оружие ООН призвала Украину прекратить обстрелы мирных жителей в Донбассе Все случаи смертей и ранений мирных жителей в зоне конфликта в Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Украине территории.

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 80

Хоккей Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».

Общество В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу. 71

Здоровье Во владимирской ОКБ приняли роды у пациентки с коронавирусом В открытом недавно инфекционном госпитале на базе владимирской ОКБ приняли роды у пациентки с коронавирусом.

Экономика Минтранс не видит причин для банкротства «Уральских авиалиний» Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сообщил Ura.ru, что авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. 23