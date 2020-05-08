с чего всё началось

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности. Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Общество Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке. 48

Политика Путин обратился к австрийцам с посланием Президент России Владимир Путин в 75-ю годовщину освобождения Европы от национал-социализма обратился к австрийцам с посланием. 16

Музыка Музыканты группы Little Big выпустили новый клип Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big. 80

Общество Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе. 2,9K

Общество Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. 368

Здоровье Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников. 161

Общество Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован с коронавирусом Протоиерей Дмитрий Смирнов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопросам семьи, материнства и детства, попал в больницу с пневмонией. 340

Энергетика В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. 34

Общество Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая. 133

Общество Безработица в США выросла до 14,7% в апреле Еще в феврале безработица в США находилась на самом низком за последние полвека уровне в 3,5%. Однако в апреле количество рабочих мест сократилось на 20,5 млн, в результате безработица выросла до 14,7%, сообщило в пятницу министерство труда. 51

Политика Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ. 27

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,6K

Политика Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу В России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали вооружение и материалы, отметил Владимир Путин. 79

Происшествия Владимира Воронцова арестовали по обвинению в вымогательстве Владимира Воронцова арестовали по обвинению в вымогательстве Тверской райсуд на два месяца, до 6 июля, арестовал создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве у бывшего коллеги по полиции. 161

Общество Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали». 161