с чего всё началось

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.

Политика МИД назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 95

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 11

Энергетика Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне. 181

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отменила свадьбу с Алексом Родригесом Западная поп-звезда Дженнифер Лопес всё-таки приняла решение отменить долгожданную свадьбу со своим возлюбленным Алексом Родригесом.

Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 6,2K

Общество Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. 1,1K

Общество Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК). 80

Здоровье В ВОЗ рассказали о рисках для курильщиков из-за коронавируса Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции COVID-19 и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме. 11

Общество Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор выдал регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, сообщается на сайте ведомства.