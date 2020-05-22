Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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Общество
СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
РИА Новости вчера в 21:52
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
Piter.tv 22 мая в 02:44
Футбол
«Барселона» перевела Артура в дубль
Полузащитник «Барселоны» Артур Мело решением тренерского штаба клуба переведён в дубль каталонской команды.
Metaratings 08:03
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Политика
Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
Армия и оружие
Военнослужащие ДНР сбили разведывательный беспилотник украинской армии
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого подразделения украинских силовиков вели разведку на юге ДНР.
ТАСС 22 мая в 14:08
Авто
Компания Renault готовит кросс-универсал — преемника Lada Largus
Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня вчера в 04:55
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»
Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
Наука
Разработан микроробот, способный доставлять лекарство в раковые клетки
UfaTime.ru вчера в 21:23
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Шоу-бизнес
Успенская показала фото с Бабкиной после выписки
Популярная исполнительница шансона Любовь Успенская поделилась фотографией с артисткой Надеждой Бабкиной, которая не так давно оправилась после тяжелой болезни.
ФАН вчера в 23:32
Общество
Главврач инфекционки в Калуге заболела коронавирусом
Московский Комсомолец 06:34
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны
"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса
Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
Официальное интервью запрещенному на Украине НТВ Надежда Савченко отважилась дать после того, как на прошлой неделе Зеленскому и Порошенко передал горячий привет «узник фрау Меркель» украинский олигарх Александр Онищенко прямо из немецкой тюрьмы.
НТВ 05:00
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20