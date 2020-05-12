Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций. Поправки правительства, которые помогут добросовестным арендаторам, прошли первое чтение.

Общество На госуслугах запустили сервис для оформления выплаты на детей На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи. 123

Общество Попова раскрыла процент заражений коронавирусом на 100 тыс. жителей России Москва, 12 мая 2020, 16:45 — REGNUM Количество заражений коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей России составляет на сегодняшний день 158,3 случая, сообщила 12 мая на брифинге глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. 37

Гаджеты Представлены новые модели телефонов Nokia 125 и Nokia 150 Размер устройства равняется 132 x 50,5 x 15 мм, вес — 91,3 г. В 2016 году Nokia 150 стал самым первым телефоном, представленным HMD Global после получения прав бренда Nokia. 6

Общество Дмитрий Песков заболел коронавирусом В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом. 65

Происшествия В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с тремя автомобилями на автодороге "Кола" в Ленинградской области, сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ. 3

Политика Владимир Путин проведет совещание по вопросу продления нерабочих дней На завтра, 11 мая, запланировано совещание под руководством Президента России Владимира Путина, на котором будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 5,4K

Общество Почти 40% больных коронавирусом в РФ заразились от друзей или в семье Более трети — 37% — заболевших новой коронавирусной инфекцией в РФ заразились при близком контакте от друзей или в семье.

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Политика США и Китай намерены обрушить мировую экономику Китай с каждым днем все больше исключает возможность компромиссного урегулирования разногласий и намерен перейти к решительным действиям по разрушению американской экономики в случае отказа от обязательств по масштабной закупке товаров и услуг в США. 25

Происшествия В Татарстане умер седьмой пациент с коронавирусом В Татарстане зафиксирован седьмой случай смерти пациента от коронавируса.

Общество В Красноярском крае вводят масочный режим Александр Викторович прокомментировал продление режима самоизоляции, возможность снятия ограничений на работу парикмахерских и других организаций сферы услуг, а также рассказал, что в Красноярском крае вводится масочный режим. 53

Общество В Липецкой области приостанавливается режим самоизоляции Меры по борьбе с коронавирусом в Липецкой области обсудили сегодня на совещании оперативного штаба. 9

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Энергетика В России снизились цены на бензин Сильнее всего стоимость АИ-95 упала в Южном федеральном округе – на 4 копейки, до 47,82 рубля, при этом средние оптовые цены увеличились на 540 рублей – до 42038 рублей за тонну, пишут «Новые известия». 129