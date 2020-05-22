Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Политика
Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения
Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Космос
Ученые ЕС создали графеновый парус для космических кораблей будущего
Исследователи ЕС создали графеновый парус для космических кораблей будущего.
Evo-rus.com вчера в 11:17
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Предприниматель и основателю компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
Игры
Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX
Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles.
3DNews вчера в 12:11
Армия и оружие
Бомбардировщик США демонстративно пролетел рядом с Курилами и Китаем
Американский стратегический бомбардировщик Б-1Б совершил полет вблизи полуострова Камчатка и границ Китая.
ИА Красная Весна 11:54
Общество
У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru 16:19
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотников
В 2017 году CNN сообщил, что ВМС США испытали в Персидском заливе систему лазерного оружия (LaWS), размещенную на десантно-транспортном корабле USS Ponce.
РБК 16:56
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Газета.Ru 15:35
Происшествия
В Петербурге скончалась девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
Росбалт 09:53
Общество
Прокуратура проверит данные о невыплате зарплат врачам в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проверит данные СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в "Крокус Экспо", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 14:38
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Космос
NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике
HotGeo вчера в 01:38
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Происшествия
Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям
RuNews24.ru 14:14
Кино
В 2021 году кинопремию «Оскар» могут перенести
Напомним, что в феврале в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения престижной кинопремии «Оскар».
Smolnarod.ru 21 мая в 03:21
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:52
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews вчера в 07:38
Игры
Игру Civilization VI бесплатно раздаёт сервис Epic Games Store
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:43 — REGNUM Магазин Epic Games Store начал бесплатно раздавать шестую часть глобальной стратегии Civilization.
REGNUM 21 мая в 12:43
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
Южнокорейский автогигант Kia намеревается воспользоваться тем, что охваченное пандемией население страны все меньше желает пользоваться общественным транспортом.
Pnzdrive 01:55
Политика
Рябков оценил последствия выхода США из Договора об открытом небе
Союзники США после выхода Штатов из Договора по открытому небу могут найти способ делиться информацией, но это будет иметь проблемы с политической и юридической точек зрения, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в субботу в телепрограмме "Большая игра" на Первом канале.
РИА Новости 11:29
Экономика
Пенсионный возраст в России не снизят. Экономисты назвали три причины
В России не вернут прежний пенсионный возраст, несмотря на инициативу депутатов и информацию СМИ о том, что это предложение озвучило Минэкономразвития.
URA.Ru 03:08
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК вчера в 13:56
Общество
Жириновский предложил ограничить трудовым мигрантам въезд в Россию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ограничить возращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну по причине распространения коронавируса.
Политическая Экспертиза 09:21
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
Lenta.ru 09:25
Здоровье
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46