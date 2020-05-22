Экономика
Время БухгалтераЗаконотворцы приняли новые меры поддержки бизнеса
Вчера нижняя палата проголосовала во втором чтении за масштабные изменения законодательства, которые помогут малому и среднему бизнесу справиться с последствиями пандемии.
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с чего всё началось
Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.Государственная Дума РФ05:35
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Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM вчера в 08:11
Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Общество
Эксперты рассказали о правилах ухода за многоразовыми масками
Медицинские маски для многоразового использования следует регулярно стирать.
Известия 07:05
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Общество
Результаты клинических испытаний вакцины от Covid-19 появятся в июле
Первые результаты исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях станут известны в начале июля.
Татар-информ 14:20
Здоровье
В Липецкой области умер врач после заражения коронавирусом
В Липецкой области умер врач с подтверждённым COVID-19. По данным оперативного штаба, скончался участковый терапевт Грязинской ЦРБ.
Kursk.com 07:26
Общество
В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что с 23 мая в регионе отменяются электронные пропуска.
RT на русском 11:27
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Общество
Португалия сообщила о готовности принимать туристов
Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва в интервью изданию Observador сообщил, что страна готова принимать туристов.
Аргументы и Факты 15:03
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Здоровье
На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса
Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона.
ТАСС 10:26
Происшествия
На Украине завершили расследование дела Шеремета
Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.
Lenta.ru 12:53
Общество
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 14:38
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики.
Газета.Ru 09:45
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Происшествия
Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских
21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News.
Lenta.ru 08:54
Общество
Ракова: пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель
Пик заболеваемости по коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве пришёлся на апрель.
RT на русском 14:05
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 03:16
Общество
В Рособрнадзоре назвали даты проведения ЕГЭ по всем предметам
В Рособрнадзоре анонсировали даты проведения ЕГЭ по всем предметам.
Реальное время вчера в 10:47
Общество
В Ростовской области откроют непродовольственные магазины
Ростов-на-Дону, 22 мая 2020, 20:36 — REGNUM В Ростовской области с 25 мая откроют магазины непродовольственных товаров.
REGNUM 13:36
Политика
США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу
Посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу.
RT на русском 08:05
Политика
Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС 11:09