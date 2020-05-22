Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.

с чего всё началось

Вчера нижняя палата проголосовала во втором чтении за масштабные изменения законодательства, которые помогут малому и среднему бизнесу справиться с последствиями пандемии.

Экономика Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков. 133

Общество Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице. 35

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 254

Общество Результаты клинических испытаний вакцины от Covid-19 появятся в июле Первые результаты исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях станут известны в начале июля.

Общество В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что с 23 мая в регионе отменяются электронные пропуска. 1,2K

Происшествия Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». 454

Общество Португалия сообщила о готовности принимать туристов Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва в интервью изданию Observador сообщил, что страна готова принимать туристов.

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский лайнер В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи. 642

Общество Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев. 10

Здоровье На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона. 39

Происшествия На Украине завершили расследование дела Шеремета Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. 1

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 654

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 478

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 3K

Космос На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2. 5

Общество В Ростовской области откроют непродовольственные магазины Ростов-на-Дону, 22 мая 2020, 20:36 — REGNUM В Ростовской области с 25 мая откроют магазины непродовольственных товаров. 39

Политика США уведомили Россию о выходе из Договора по открытому небу Посольство США в Москве передало Министерству иностранных дел России официальную ноту о решении начать процедуру по выходу Соединённых Штатов из Договора по открытому небу. 58