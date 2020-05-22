Экономика

Государственная Дума РФГосударственная Дума РФАрендаторы смогут расторгнуть договор аренды без штрафов

Как работает закон Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получают право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.
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с чего всё началось

Новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса: что принято

Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.
Государственная Дума РФ22 мая в 05:35

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Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры

Телеканал 360°22 мая в 07:38

Арендодатели теряют бизнес

Коммерсантъ23 мая в 05:33

Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России

Комсомольская правда22 мая в 20:43

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС22 мая в 12:54

Тульским арендаторам могут дать право расторгать договоры

Молодой коммунарвчера в 00:50

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
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Общество

Глава Тувы заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 23:43
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Общество

Агрегаторы столкнулись с угрозой отмены пропусков из-за уловки таксистов

Как пояснил РБК источник в одном из указанных агрегаторов такси, зафиксированное превышение может быть связано с тем, что некоторые водители нелегального оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН Gett или «Везет».
РБК 02:02
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
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Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 23 мая в 19:59
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
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Общество

Титов доложил Путину о 123 бизнесменах, желающих вернуться в РФ

Более 120 вынужденно находящихся за границей России бизнесменов сообщили уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову о желании вернуться в страну.
ФАН 02:45
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Общество

Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Для составления рейтинга регионов по социальной ориентированности бюджетов были использованы данные Федерального казначействапо социальнымрасходам консолидированных бюджетов субъектов в расчете на одного жителя.
Российская газета 02:35
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Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье

Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
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Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
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Экономика

Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Банки будут обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Коммерсантъ 02:13
Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.
ТАСС вчера в 20:19
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Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Газета.Ru 02:02
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Происшествия

В жилом доме в Казани произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Казани по адресу: ул. Волгоградская, 19, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Татарстану.
РБК 01:39
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Здоровье

Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса

Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 20:55
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Экономика

Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
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Культура

Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Политика

В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского

В центре Киева прошел митинг националистов против политики президента Украины Владимира Зеленского.
Российская газета вчера в 14:43
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Армия и оружие

ВСУ обвинили ополченцев в размещении артиллерии в жилых кварталах

Украинские военные обвинили ополченцев Донбасса в обстрелах и якобы размещении артиллерии в жилых кварталах.
Взгляд.ру 02:11
Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
Live24 вчера в 08:40
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Общество

Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

Новосибирск, 25 мая 2020, 09:16 — REGNUM Все факты нарушения общественного порядка в период самоизоляции в Новосибирской области требуют более жёсткой и оперативной реакции, подчеркнул губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 25 мая.
REGNUM 02:16
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Армия и оружие

Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
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Экономика

Лоукостер «Победа» подал заявку на субсидии

Авиакомпания "Победа" самостоятельно подала заявку на получение субсидий для пострадавших от коронавируса перевозчиков.
ТАСС 03:06
Экономика

Банкиры написали премьеру с просьбой не снижать комиссии

Как пояснил "Ъ" глава межведомственной рабочей группы АБР Алексей Маслов, расходы эквайера на подключение точки составляют в среднем 14 – 20 тыс. руб. "В случае ограничения ставок эквайерам будет сложно обеспечить рентабельность обслуживания предприятия с небольшим торговым оборотом".
Коммерсантъ вчера в 17:52
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