Экономика
Государственная Дума РФАрендаторы смогут расторгнуть договор аренды без штрафов
Как работает закон Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получают право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.
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с чего всё началось
Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.Государственная Дума РФ22 мая в 05:35
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Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры
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