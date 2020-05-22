Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.

с чего всё началось

Как работает закон Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получают право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.

Общество Агрегаторы столкнулись с угрозой отмены пропусков из-за уловки таксистов Как пояснил РБК источник в одном из указанных агрегаторов такси, зафиксированное превышение может быть связано с тем, что некоторые водители нелегального оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН Gett или «Везет». 2

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Шоу-бизнес Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru. 72

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Общество Титов доложил Путину о 123 бизнесменах, желающих вернуться в РФ Более 120 вынужденно находящихся за границей России бизнесменов сообщили уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову о желании вернуться в страну. 6

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Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке. 832

Армия и оружие ВСУ обвинили ополченцев в размещении артиллерии в жилых кварталах Украинские военные обвинили ополченцев Донбасса в обстрелах и якобы размещении артиллерии в жилых кварталах.

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