Экономика
Государственная Дума РФАрендаторы смогут расторгнуть договор аренды без штрафов
Как работает закон Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получают право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.
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Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Армия и оружие
Чего Киев добивается обострением в Донбассе
В заявлениях подчеркивается, что корпуса Народной милиции (ополчения) республик приводятся в полную боевую готовность и если обстрелы с украинской стороны не прекратятся, то защитники Донбасса вынуждены будут принять ответные меры.
РЕН ТВ вчера в 04:05
Политика
WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года.
РБК вчера в 23:09
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily вчера в 03:05
Политика
В России раскрыли причины обвинений США в «дезинформации» по COVID-19
Российское посольство в США выпустило в Facebоok заявление, в котором раскрывает помыслы и образ мышления американских чиновников, которые обвиняют РФ в "дезинформации" по коронавирусу.
Газета.Ru вчера в 19:55
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей 21 мая в 19:59
Экономика
Госдума приняла закон о мерах налоговой поддержки бизнеса
Утвержден закон о мерах налоговой поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Авто
Выпуск легковых авто в апреле в России упал на 79,2%
Производство легковых автомобилей в России на фоне карантинных ограничений в апреле 2020 года упало в 5 раз (на 79,2%) до 30 тысяч единиц, следует из данных Росстата.
Автоновости дня вчера в 01:36
Энергетика
Европа отказывается от американского газа
С недавнего времени потребители в странах Старого Света начали постепенно отказываться от американского «голубого топлива»: в июне окажутся не востребованы 10 партий газа, в июле — 30.
Рамблер вчера в 08:41
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК вчера в 11:08
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Происшествия
Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Пакистане
В Сети появились первые видеокадры с места крушения пассажирского самолета в пакистанском городе Карачи.
Известия вчера в 07:56
Общество
Гаджиев поддержал бойца Хаитова, заявившего, что ЛГБТ «хуже собак»
Известный промоутер Камил Гаджиев поддержал бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова, который оскорбил представителей представителей ЛГБТ-сообщество.
Чемпионат вчера в 17:46
Шоу-бизнес
«Куколка с большими глазами»: Костенко похвасталась кокетливыми кудряшками маленькой дочери
Девочка появилась перед объективом фотокамеры с распущенными волосами, продемонстрировав всем озорные кудряшки, а также похвасталась розовым платьицем и ободком в тон.
Телепрограмма вчера в 10:41
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 21 мая в 10:49
Общество
В Нью-Йорке разрешили собираться группами по 10 человек
Ранее власти штаты разрешили гражданам собираться группами до 10 человек только для проведения религиозных мероприятий.
Московский Комсомолец вчера в 23:43
Экономика
Китайская экономика откатилась на 40 лет назад
Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%.
Газета.Ru вчера в 14:36
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Политика
Украина и США отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители стран отказались принимать участие в инициированном Россией заседании по «формуле Арриа», посвященном ситуации на полуострове.
Lenta.ru вчера в 22:42
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 21 мая в 08:55
Футбол
Канте боится играть в футбол из-за коронавируса
ProstoProSport вчера в 14:45
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева запустила новое шоу
На днях известная актриса Лариса Гузеева приоткрыла тайну новой программы, которая выйдет на Первом канале.
Bimru.ru вчера в 06:41
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости вчера в 05:14