Экономика
Астрахань FMАрендаторы смогут расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке
Правом расторгать договор аренды в одностороннем порядке наделят только добросовестных арендаторов. Под это определение попадают те, кто вовремя вносил плату за помещение до принятия режима ограничительных мер в связи с коронавирусом, чьи доходы упали более чем на 50%.
Читать в источнике
Оценить358
Подробнее о событии
Показать все источники
Владельцы офисов просят Госдуму не принимать новый законопроект об аренде помещений
Экономика сегодня12 мая в 06:10
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:33, Ашберн
Общество
В России сократилось число преступлений среди мигрантов
По информации пресс-службы МВД РФ, в стране сократилось число преступлений среди мигрантов на 1,2 %.
ФедералПресс 03:13
Здоровье
Рекорд по числу выздоровевших от коронавируса зафиксировали на Украине
Число выздоровевших от коронавируса на Украине впервые превысило количество новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за сутки.
Lenta.ru 03:23
Футбол
В символической сборной мира по версии игроков «Зенита» не оказалось Месси и Роналду
Символическая команда составлялась следующим образом: игроки петербургского клуба по просьбе «Матч ТВ» назвали лучших игроков мира, когда-либо выступавших на их позициях.
Sport24.ru 02:55
Кино
Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая
URA.Ru 12 мая в 08:12
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Политика
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства
Депутат Госдумы РФ от крымского региона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что не намерена реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее символом предательства, так как в нынешних условиях на Украине невозможно объективно выражать свою позицию.
РИА Новости 02:38
Здоровье
В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16
Технологии
NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту
Руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг презентует 14 мая самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
NewInform вчера в 04:43
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Интернет
В Google Chrome появится возможность группировать вкладки
Благодаря своему опыту и исследованиям пользователей сотрудники компании обнаружили, что некоторые любят группировать свои вкладки Chrome по темам.
3DNews вчера в 15:59
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
Общество
«Ъ»: РСПП просит ускорить въезд в Россию иностранных специалистов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в МИД, ФСБ и МВД России с просьбой ускорить въезд в РФ иностранных инженеров для обслуживания и установки сложного технического оборудования.
ТАСС 00:51
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Единоборства
UFC. Тейшейра победил Смита в главном бою турнира Fight Night 171
В главном бою вечера сошлись бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит.
Вести.Ru 02:49
Общество
Доктор Мясников пожаловался на критикующих его людей
Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил своим «критикам». По словам доктора, на него открылась настоящая охота.
Волгоградская правда 01:44
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 11:59
Политика
Мнучин заявил о возможном обвале экономики США
Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 20:40
Космос
Столкнувшийся с микрометеоритом российский спутник возобновил работу
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что отечественный спутник гидрометеорологического назначения «Метеор-М» № 2-2 возобновил работу.
3DNews 02:25
Армия и оружие
В Тихом океане обнаружили обломки линкора, пережившего Перл-Харбор
На дне Тихого океана, в 65 морских милях к юго-западу от Перл-Харбора были обнаружены обломки легендарного линкора времен Второй мировой войны USS Nevada.
Вечерний курьер вчера в 10:39
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Футбол
Шевченко: «Хочу стать тренером „Милана“»
Евро-футбол.ру вчера в 10:15
Общество
В Крыму выявили шесть новых носителей SARS-CoV-2
Симферополь, 14 мая 2020, 10:18 — REGNUM За сутки у шести жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию.
REGNUM 03:18
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана вчера в 19:21
Армия и оружие
В Киеве объяснили настойчивое желание взять под контроль Донбасс
Получив под свой контроль границы в Донбассе, Украина убережет Европу от незаконного проникновения оружия на ее территорию.
Утро.ru 03:18
Общество
В Саратове чиновникам предложили с шапкой искать деньги для города
В Саратове 14 мая состоялось внеочередное заседание комиссии городской думы по бюджетно-финансовым вопросам.
Регион 64 02:50
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
РИА Новости вчера в 06:08
Общество
ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ
Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсантъ".
РИА Новости 03:07
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56