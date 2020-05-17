Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.

с чего всё началось

Арендатор может потребовать снижение платы, а если владелец не уступит, то будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на поправки Минэкономразвития в законопроект о поддержке экономики.

Арендаторы смогут разрывать договоры без штрафов или требовать скидку

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