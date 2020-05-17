Экономика

КомпанияКомпанияАрендаторы смогут разрывать договоры без штрафов или требовать скидку

Арендатор может потребовать снижение платы, а если владелец не уступит, то будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на поправки Минэкономразвития в законопроект о поддержке экономики.
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с чего всё началось

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
Ведомостивчера в 17:06

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СМИ раскрыли новые поправки к закону о праве досрочного расторжения аренды

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Forbes03:37

Арендаторы в России смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Эхо Москвывчера в 20:05

«Ведомости»: арендодатели смогут не возвращать залог

News.ruвчера в 20:04

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Ведомостивчера в 17:06
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Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе

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Владимир Путин попросил мусульман отпраздновать Уразу-байрам дома

Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома.
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
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До конца мая жители Курской области смогут наблюдать в небе пролет Международной космической станции.
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Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

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Эффективность масок против коронавируса доказали тесты на хомяках

Китайские ученые смогли доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с коронавирусом.
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
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«Конечно снится. Ошибка была страшная». Роковой промах Ерёменко на ЧМ

В четвертьфинале выписали путёвку домой сборной Чехии – команде, которая играла в финалах на двух предыдущих мировых первенствах, которая выбивала Россию в плей-офф ОИ-2006 и ЧМ-2006.
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Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН

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