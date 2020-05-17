Экономика
РБКСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды
Второе чтение законопроекта запланировано на эту неделю, поправки в него принимаются до 20 мая. Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года.
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с чего всё началось
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.Ведомостивчера в 17:06
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Еще одна важная деталь — Polo представлен в России в кузове лифтбек и прибавил в габаритах, которые теперь составляют 4483x1706x1484 мм, а объем багажника — 550 литров (+90 л). В настоящее время российские дилеры Volkswagen начали принимать предварительные заказы на модель, а первые товарные автомобили доберутся до автосалонов в июне 2020 года.
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REGNUM 07:12
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Курсы доллара и евро упадут до минимумов в ближайшие дни
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни, это стало известно ToDay News Ufa.
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Forbes назвал самые недооцененные туристами города России
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Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Чиновник из Ульяновска допустил вырубку лесов на почти 90 млн руб
Чиновник, по версии следствия, используя служебное положение исключил леса участкового лесничества из категории «особо защитных лесов» и незаконно утвердил акты несоответствия гослесреестра натуральному обследованию.
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Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам
Москва, 18 мая 2020, 16:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам.
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Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
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Более 1000 Lada Largus будет поставлено для Почты России
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Рекордная распродажа американского госдолга
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Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
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