Экономика

РБКРБКСбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

Второе чтение законопроекта запланировано на эту неделю, поправки в него принимаются до 20 мая. Ранее вариант поправок в законопроект подготовило Минэкономразвития: министерство предлагает ограничить срок — разрешить одностороннее расторжение договоров аренды только до 1 октября 2020 года.
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с чего всё началось

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
Ведомостивчера в 17:06

Подробнее о событии

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Ведомостивчера в 17:06

Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды

РБК08:37

Сбербанк назвал свои предложения по закону об аренде

РИА Новости06:48

Арендаторы в России смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Эхо Москвывчера в 20:05

«Ведомости»: арендодатели смогут не возвращать залог

News.ruвчера в 20:04

«Ведомости»: арендаторы смогут требовать скидку на аренду или разрывать договор без штрафа

ТАССвчера в 19:10

Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения арендных договоров

Коммерсантъ09:23
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Общество

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
Культура

В конкурсе юных чтецов «Живая классика» названы имена победителей

НИА-Федерация 04:09
Общество

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
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Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
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Общество

В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Экономика

В Совфеде предложили новые меры поддержки регионов

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал предложения по поддержке региональной экономики на фоне распространения коронавируса.
RT на русском 05:35
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Здоровье

Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков

Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами.
РИА Новости 08:11
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Авто

В продаже появился обновленный китайский «УАЗ»

CarsWeek.ru 03:20
1
Авто

Объявлены российские цены на новый Volkswagen Polo

Еще одна важная деталь — Polo представлен в России в кузове лифтбек и прибавил в габаритах, которые теперь составляют 4483x1706x1484 мм, а объем багажника — 550 литров (+90 л). В настоящее время российские дилеры Volkswagen начали принимать предварительные заказы на модель, а первые товарные автомобили доберутся до автосалонов в июне 2020 года.
32CARS.ru 07:27
6
Общество

Первичные тесты выявили коронавирус у 866 сотрудников ПАО «Полюс»

Северо-Енисейский район, Красноярский край, 18 мая 2020, 14:12 — REGNUM У 866 сотрудников ПАО «Полюс» первичный тест на коронавирус дал положительный результат.
REGNUM 07:12
15
Экономика

Курсы доллара и евро упадут до минимумов в ближайшие дни

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни, это стало известно ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:34
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»

Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00
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Общество

Forbes назвал самые недооцененные туристами города России

ФедералПресс вчера в 21:41
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Путешествия

Стала известна дата открытия Турции для россиян

РИА Новости 07:55
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Гаджеты

Xiaomi создала маску от коронавируса

Lenta.ru 07:46
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Общество

Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

РБК 07:47
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Общество

Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России

Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:25
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Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru вчера в 07:27
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Здоровье

Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Происшествия

Чиновник из Ульяновска допустил вырубку лесов на почти 90 млн руб

Чиновник, по версии следствия, используя служебное положение исключил леса участкового лесничества из категории «особо защитных лесов» и незаконно утвердил акты несоответствия гослесреестра натуральному обследованию.
SM News 08:38
Политика

Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам

Москва, 18 мая 2020, 16:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам.
REGNUM 09:08
Кино

В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
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Общество

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
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Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
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Авто

Более 1000 Lada Largus будет поставлено для Почты России

Почта России получит 1162 автомобиля Lada Largus в долгосрочную аренду от ВТБ-Лизинг.
Car.ru 08:32
1
Экономика

Рекордная распродажа американского госдолга

Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
Общество

Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах

Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
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