Экономика
ВедомостиАрендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме. Их подлинность подтвердил федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития на запрос не ответил.
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с чего всё началось
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.Ведомостивчера в 17:06
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Общество
Власти Сочи с 1 июня откроют 65 пляжей при стабильной эпидобстановке
Пляжи Сочи на 90% готовы к приему туристов после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции, а с 1 июня 65 пляжей санаториев откроются для гостей при стабильной ситуации с коронавирусом.
Известия 05:56
Наука
Ученые улучшили понимание работы прототипа нейтринного источника
Физики поделились результатами недавно проведенной работы, в рамках которой они улучшали понимание работы прототипа нейтринного источника.
Faktom 16 мая в 09:59
Авто
Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4
Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4.
Автоновости дня 04:43
Хоккей
Яшкин признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ минувшего сезона
Форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата КХЛ минувшего сезона, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 05:43
Здоровье
В Петербурге подтвердили пять смертей от коронавируса
В понедельник, 18 мая, стало известно, что в Петербурге подтвердили пять летальных исходов от коронавируса.
Форпост Северо-Запад 04:39
Фигурное катание
Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
Экономика
Стало известно о серьезных убытках лондонского бизнеса Чичваркина
В марте стало известно, что в связи с закрытием лондонского «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» блогер Алексей Навальный рискует лишиться финансирования со стороны сбежавшего в Британию российского бизнесмена Евгения Чичваркина.
Взгляд.ру 06:22
Общество
Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии
Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30
Шоу-бизнес
Любовь Успенская сообщила о смерти её близких от коронавируса
Общаясь с поклонниками, певица призвала их серьёзно относиться к ситуации с распространением COVID-19 и не считать, что эта инфекция — выдумка.
Говорит Москва вчера в 10:18
Общество
Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая
В Москве из-за коронавируса действует режим самоизоляции, во время которого жители могут покидать свои дома только по веским причинам.
РИАМО 16 мая в 06:54
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
РИА Новости 05:14
Происшествия
Следственный комитет ведет проверку в вологодской горбольнице №1
Поручение о проведении проверки сотрудники следственного отдела получили накануне от руководителя СУ СК России по Вологодской области.
ВЕСТИ35.РФ 05:56
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
В России впервые выявлено менее 9 тыс. случаев коронавируса за сутки
Стоит отметить, что прирост новых случаев коронавируса за сутки в России впервые опустился ниже девяти тысяч.
МИР 24 03:53
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Здоровье
Растет число тяжелых больных с коронавирусом в Саратовской области
Как сообщил заместитель регионального министра Андрей Гадяцкий, выросло число тяжелых больных с коронавирусом в Саратовской области.
Saratovnews 05:44
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет на ТВ осенью
News.ru 04:06
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
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Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
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Вести.Ru 06:01
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой
Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала моложавую маму.
Экспресс газета 03:54
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Экономика
Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»
В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
Авто
Компания Dyson показала конкурента электромобилей Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня вчера в 13:44
Здоровье
За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент.
Kursk.com 04:51