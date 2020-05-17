Экономика
ВедомостиАрендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме. Их подлинность подтвердил федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития на запрос не ответил.
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с чего всё началось
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.Ведомостивчера в 17:06
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Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Политика
Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины
Вслед за юго-восточными регионами Украины из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
РБК 16 мая в 02:58
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 117 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 18 мая зафиксировано 117 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:31
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Политика
Украина разработала стратегию «деоккупации» Крыма
Эксперты политического директората министерства иностранных дел Украины разработали «стратегию деоккупации Крыма».
Lenta.ru 03:04
Общество
В России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом
Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ опустился ниже 9 тысяч и составил 8 926, общее число - 290 678, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:36
Футбол
«Барселона» отпустит Самеду в «Ювентус» в обмен на двух футболистов
В Турин отправится защитник Нелсон Самеду, а в обратном направлении последуют игрок обороны Маттиа де Шильо и хавбек Миралем Пьянич.
ProstoProSport вчера в 14:44
Общество
Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая
В Москве из-за коронавируса действует режим самоизоляции, во время которого жители могут покидать свои дома только по веским причинам.
РИАМО 16 мая в 06:54
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Более 90 заражённых COVID-19 скончались в России за сутки
За последние сутки в России умер 91 человек из числа заражённых коронавирусом. 77 летальных исходов приходятся на долю Москвы.
News.ru 03:49
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
Происшествия
На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине
На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
РБК 03:32
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Происшествия
Форвард сборной Англии арестован за нарушение карантина
Сообщается, что модель доставили в больницу, а форвард был задержан полицией, как нарушитель карантина.
Вести.Ru 03:15
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
Общество
Коронавирусом заразились 1190 жителей Смоленской области
Изменилось и соотношение выздоровевших и умерших: количество победивших коронавирус выросло ещё на 22, а погибших стало больше на 1. Днём ранее Смоленская область занимала 47 позицию в общероссийском антирейтинге субъектов по приросту больных за 24 часа, сегодня же за регионом закрепилось 46 место.
Readovka67.ru вчера в 03:43
Здоровье
Обнаружена техническая ошибка: Минздрав о выплатах медикам Прикамья
Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила, что причиной этому стала техническая ошибка.
РБК Пермский край 01:50
Здоровье
В Челябинской области подтвердили 1804 случая коронавируса
К сожалению, в минувшие сутки умер еще один пациент.
Челябинск Сегодня 02:25
Общество
Еще у 279 нижегородцев подтвердили COVID-19
За сутки в Нижегородской области подтвердили 279 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе РФ.
Коммерсантъ Нижний Новгород 03:46
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
В России подтверждено 8 926 новых случаев коронавируса
В России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает Оперативный штаб. Их выявили в 81 регионе страны.
Москва 24 03:36
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 16 мая в 14:51
Экономика
Названы страны, которые быстрее выйдут из кризиса после пандемии
Чего ждать от рубля дальше, и какая страна быстрее выйдет из кризиса после пандемии "Российской газете" рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари".
Российская газета вчера в 23:00
Экономика
«Ъ»: Росатом может задержать ввод второго блока Ленинградской АЭС-2
Госкорпорация "Росатом" может на два месяца задержать ввод в эксплуатацию строящегося второго блока Ленинградской АЭС-2 из-за ограничений, введенных в России для сдерживания распространения коронавируса.
ТАСС 01:56
Армия и оружие
Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»
Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 ("Каракурт").
Газета.Ru вчера в 18:59
Здоровье
В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2
Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19.
REGNUM 01:17
Футбол
Арсен Венгер: матчи без зрителей нанесут вред футболу
Руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер считает, что матчи без зрителей нанесут вред футболу в долгосрочной перспективе.
РИА Новости 00:58