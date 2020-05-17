Экономика
ВедомостиАрендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
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Во время беседы капли слюны с коронавирусом долго остаются в воздухе
Московский Комсомолец в Марий Эл 15 мая в 06:02
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Гол Левандовски помог «Баварии» победить «Унион»
«Бавария» одержала выездную победу над «Унионом» в матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Sport24.ru 13:59
Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Политика
NASA представило правила освоения Луны
NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.
Газета.Ru 14:53
Общество
В России создали вакцину от коронавируса
Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:25
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
Культура
Эд Ширан попал в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании
Британский музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф попали в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании (по версии издания Sunday Times).
МИР 24 02:46
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Наука
Ученые искусственно создали коронавирус
Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.
Lenta.ru 18:28
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса
Артистка Любовь Успенская рассказала о том, что её близкие люди, которые жили за рубежом, стали жертвами коронавируса.
Ореанда-Новости 10:40
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Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев
«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 19:55
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву.
ToDay News Ufa 09:55
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Здоровье
«Клятва бюрократа»: кто понесет наказание за мизерные выплаты медикам?
Глава Санкт-Петербурга сообщил, что все средства медикам города выплачены.
РЕН ТВ 19:12
Музыка
Альтернативное жюри «Евровидения-2020» определило место Little Big
Актуальные Новости 05:46
Общество
В США резко снизилось число заявок на грин-карты и гражданство
В Соединенных Штатах число заявок на получение грин-карт, гражданства и участие в других программах в Службе гражданства и иммиграции (USCIS) резко сократилось из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 18:08
Происшествия
Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе
АСТВ вчера в 02:44
Здоровье
10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
17 мая в Амурской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, один - в Тынде и три - в Свободном.
Телепорт 03:11
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
Происшествия
В Канаде разбился самолет ВВС страны
Газета.Ru 16:37
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Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город»
Екатеринбург возглавил список недооцененных российских городов, который составил американский журнал Forbes.
URA.Ru 19:49
Финансы
Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Здоровье
Вакцина, поддержка, новый режим: ситуация в России
11 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики.
Вести.Ru 14:15
Общество
Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21
Новая дальневосточная авиакомпания должна будет купить до 2024 года до 60 самолётов SSJ-100 и 16 МС-21, сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов.
RT на русском 08:37
Гаджеты
«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей
Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57