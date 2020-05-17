Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

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