Экономика

ВедомостиВедомостиАрендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Арендаторы в России смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Эхо Москвы20:05

«Ведомости»: арендаторы смогут требовать скидку на аренду или разрывать договор без штрафа

ТАСС19:10

СМИ: арендаторы смогут требовать скидку на аренду

Накануне.Ru20:02

«Ведомости»: арендодатели смогут не возвращать залог

News.ru20:04

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Ведомости17:06

«Если ретейлеры не платят девелоперам, то девелоперы не могут платить банкам». Как решить проблему?

BFM.ruвчера в 12:42

Арендаторы получают преимущество

Shop And Mall15 мая в 05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Наука

Во время беседы капли слюны с коронавирусом долго остаются в воздухе

Московский Комсомолец в Марий Эл 15 мая в 06:02
92
Футбол

Гол Левандовски помог «Баварии» победить «Унион»

«Бавария» одержала выездную победу над «Унионом» в матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Sport24.ru 13:59
Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
278
Общество

Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ

Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.
Интерфакс 09:13
7
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
761
Политика

NASA представило правила освоения Луны

NASA представило международные правила освоения Луны и добычи на ней полезных ископаемых.
Газета.Ru 14:53
179
Общество

В России создали вакцину от коронавируса

Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:25
3K
Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 15 мая в 04:56
38
Культура

Эд Ширан попал в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании

Британский музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф попали в десятку самых богатых молодых жителей Великобритании (по версии издания Sunday Times).
МИР 24 02:46
1
Политика

Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
239
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
787
Наука

Ученые искусственно создали коронавирус

Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.
Lenta.ru 18:28
Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала о смерти близких людей из-за коронавируса

Артистка Любовь Успенская рассказала о том, что её близкие люди, которые жили за рубежом, стали жертвами коронавируса.
Ореанда-Новости 10:40
3
Происшествия

Житель Камчатки осужден за призывы к убийству росгвардейцев

«Житель краевого центра с криминальным прошлым, требовавший сжигать представителей Росгвардии, осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Известия 19:55
21
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву.
ToDay News Ufa 09:55
525
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
7K
Здоровье

«Клятва бюрократа»: кто понесет наказание за мизерные выплаты медикам?

Глава Санкт-Петербурга сообщил, что все средства медикам города выплачены.
РЕН ТВ 19:12
Авто

«АвтоВАЗ» возобновил производство после трехнедельного перерыва

Взгляд.ру 19:43
Музыка

Альтернативное жюри «Евровидения-2020» определило место Little Big

Актуальные Новости 05:46
6
Общество

В США резко снизилось число заявок на грин-карты и гражданство

В Соединенных Штатах число заявок на получение грин-карт, гражданства и участие в других программах в Службе гражданства и иммиграции (USCIS) резко сократилось из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 18:08
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

РИА Новости 08:26
1
Происшествия

Девушка погибла в ДТП в Корсаковском районе

АСТВ вчера в 02:44
Здоровье

10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

17 мая в Амурской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, один - в Тынде и три - в Свободном.
Телепорт 03:11
54
Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
3,3K
Происшествия

В Канаде разбился самолет ВВС страны

Газета.Ru 16:37
3
Путешествия

Екатеринбург возглавил список Forbes. «Недооцененный город»

Екатеринбург возглавил список недооцененных российских городов, который составил американский журнал Forbes.
URA.Ru 19:49
Финансы

Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Здоровье

Вакцина, поддержка, новый режим: ситуация в России

11 мая Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики.
Вести.Ru 14:15
Общество

Дальневосточная авиакомпания может приобрести 60 SSJ-100 и 16 МС-21

Новая дальневосточная авиакомпания должна будет купить до 2024 года до 60 самолётов SSJ-100 и 16 МС-21, сообщил российский вице-премьер Юрий Борисов.
RT на русском 08:37
9
Гаджеты

«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей

Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное