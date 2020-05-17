Экономика

ВедомостиВедомостиАрендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
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Арендаторам дадут право расторгать договор найма помещений без штрафа

Профиль21:58

«Ведомости»: арендаторам позволят требовать скидку и аннулировать договор

ИА Красная Весна21:07

«Ведомости»: арендаторы смогут требовать скидку на аренду или разрывать договор без штрафа

ТАСС19:10

«Ведомости»: арендодатели смогут не возвращать залог

News.ru20:04

СМИ: арендаторы смогут требовать скидку на аренду

Накануне.Ru20:02

Арендаторы в России смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Эхо Москвы20:05

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Ведомости17:06
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Гаджеты

Процессор 11 поколения Intel Tiger Lake U обгоняет Ice Lake

Процессоры Intel Tiger Lake-U будут работать вдвое быстрее, чем Ice Lake.
Goroday.ru 22:37
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Общество

Задания ЕГЭ не собираются упрощать из-за пандемии коронавируса

Москва, 17 мая 2020, 13:57 — REGNUM Упрощение заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) российских школьников в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции не планируется.
REGNUM 06:57
88
Общество

Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей

Главный врач городской больницы Армавира будет уволен из-за нарушений, связанных с выплатами врачам, работающим с зараженными коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Краснодарского края.
РБК вчера в 08:49
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Общество

Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС

РИА Новости 09:20
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Театры

Актер из Бурятии прошел кастинг в первый YouTube-сериал на «удаленке»

Актер из Бурятии Владимир Барташевич прошел онлайн-кастинг в YouTube-сериал на «удаленке».
Ариг Ус 21:37
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
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Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru вчера в 03:16
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Общество

Рост распространения коронавируса в России остановился

Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости 07:06
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Общество

За сутки коронавирусом заболело 97 человек в Приангарье

За сутки инфекцию выявили у 97 человек, сообщает областной оперативный штаб. Лечение в больницах проходит 540 инфицированных.
ИркСиб 21:59
32
Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Газета.Ru 15 мая в 04:25
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 15 мая в 12:02
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Общество

В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии

В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ 22:06
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Фигурное катание

Миненков прокомментировал конфликт Тарасовой и Родниной

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Андрей Миненков прокомментировал в беседе с RT конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости 21:41
1
Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
3
Общество

В Якутии количество заболевших коронавирусом увеличилось до 869

Есть случаи болезни в маленьких селах, в том же Намском районе.
Якутия Daily 22:30
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет после десятилетнего перерыва

Премьера новых серий мультипликационного сериала "Смешарики" состоится 18 мая на платформе "КиноПоиск HD".
Накануне.Ru 20:58
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Экономика

Чуркин назвал Забайкалье сухопутным островом сокровищ

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин, комментируя работу региона с резидентами ТОР (территории опережающего развития — ред.), заявил, что Забайкалье — это сухопутный остров сокровищ, сообщается 18 мая на официальном портале региона.
Чита.Ру 21:14
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Гаджеты

«МегаФон» продает iPhone по беспрецедентно низкой цене – за 12 тысяч рублей

Оператор «МегаФон» ощутимо снизил цену смартфона iPhone 6s в версии «Как новый» в своем фирменном магазине на площадке «Ти-Молл».
Dgl.ru 18:57
1
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ 17:27
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Кино

Актер Тимоти Олифант сыграл во втором сезоне «Мандалорца»

Источник фото: Кадр из сериала "Мандолорец" Известно, что режиссером второго сезона фантастического сериала "Мандалорец" станут американские кинорежиссёры Роберт Родригес и Пейтон Рид.
iReactor 08:34
Общество

В России создали вакцину от коронавируса

Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:25
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Игры

В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios

Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру 15:03
Общество

Forbes назвал пять недооцененных российских городов

Коммерсантъ 22:38
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
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Общество

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая

Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления.
ТАСС 09:39
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Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Игромания.ру вчера в 15:54
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Игры

Игроки в DOOM Eternal пожаловались на вылеты после выпуска обновления

Пользователи шутера DOOM Eternal на PC сообщили о сбоях в работе игры после выпуска крупного обновления.
3DNews 15 мая в 01:45
1
Музыка

«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»

Газета.Ru вчера в 07:40
6
Общество

Школы и детские сады возобновили работу в Сахалинской области

С 18 мая во всех районах Сахалинской области работу возобновили все школы и детские сады, сообщили в министерстве образовании региона.
Известия 22:30
Общество

Еще 32 жителя Забайкалья заболели коронавирусом

Еще 32 человека заразились коронавирусм в Забайкальском крае. По данным на 15 мая, общее число заболевших составило 486.
Байкал24 14 мая в 23:27
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