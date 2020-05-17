Экономика
ВедомостиАрендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
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«Ведомости»: арендаторам позволят требовать скидку и аннулировать договор
ИА Красная Веснавчера в 21:07
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Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Экономика
У главы краевого минэка появился новый заместитель
Заместителем министра экономического развития Пермского края назначена Татьяна Чуксина.
Коммерсантъ Пермь 02:13
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
В Красноярском крае для вахтовиков готовят мобильный военный госпиталь
ИА Красная Весна вчера в 04:06
Политика
На Украине испугались «энергетической экспансии» России
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
Lenta.ru 01:01
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Экономика
Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБК вчера в 17:00
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 23.04.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 11:56
Общество
До 25 мая продлили режим самоизоляции в Самарской области
Сегодня 17 мая стало известно, что же будет с самоизоляцией:Губернатор Самарской области подписал постановление о продлении самоизоляции до 25 мая.
Похвистнево-Информ вчера в 11:13
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Экономика
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Происшествия
Игрок «Челси» Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина
Лондон, 18 мая 2020, 08:59 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан полицией за нарушение карантина.
REGNUM 01:59
Общество
Годовые оценки выставили школьникам Москвы
Московским школьникам проставили годовые оценки, до конца месяца они могут продолжить учиться по собственному желанию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
РИАМО 01:17
Политика
Советник Трампа обвинил КНР в распространении COVID-19 через туристов
Советник президента США по торговой политике Питер Наварро 17 мая осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру.
Известия вчера в 20:22
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости вчера в 14:05
Здоровье
Около 2 тысяч медиков в Подмосковье заболели коронавирусом
У почти 2 тыс. медицинских работников в Московской области выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, 16 медиков скончались от последствий болезни.
RT на русском вчера в 21:41
Кино
Первый мультфильм о «Шрэке» вышел 19 лет назад: Как создавался удостоенный премии «Оскар» культовый проект
В Сети рассказали, как создавался культовый проект, который стал обладателем премии «Оскар».
Дни24 02:12
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
В Омской области еще 65 человек заразились коронавирусом
По данным на 18 мая, в Омской области зафиксировали еще 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Город55.ру 02:09
Шоу-бизнес
Константин Богомолов превратил Собчак в старуху ради нового сериала
Актуальные Новости вчера в 08:37
Общество
Рост распространения коронавируса в России остановился
Пандемия COVID-19 Число выявленных случаев коронавируса в России достигло 281752, более 57 тысяч пациентов вылечились, 2631 скончался.
РИА Новости вчера в 07:06
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
В интернете появилась петиция с призывом запретить въезд в США и Европу телеведущему Владимиру Соловьеву.
ToDay News Ufa вчера в 09:55
Общество
Московские власти вернут самозанятым 495 млн рублей
Московские власти вернут самозанятым гражданам 495 млн рублей налогов, уплаченных в 2019 году.
Известия 00:52
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК 16 мая в 22:02
Космос
«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля
Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16 мая в 20:01
Авто
Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Компания Porsche опубликовала видеотизер нового Porsche 911 Targa, намекая на его скорую премьеру, которая запланирована на 18 мая.
Picsnews.net 15 мая в 03:57