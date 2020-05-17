Экономика
ВедомостиАрендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме. Их подлинность подтвердил федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития на запрос не ответил.
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с чего всё началось
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.Ведомостивчера в 17:06
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«Ведомости»: арендаторам позволят требовать скидку и аннулировать договор
ИА Красная Веснавчера в 21:07
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Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
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РБК 16 мая в 22:02
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Основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, остается туберкулез, на него приходится около одной трети всех случаев смерти, связанных со СПИДом в мире.
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Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
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В США испугались нового «морского монстра» из России
Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
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Следователи организовали новые проверки после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 07:38
Гаджеты
Способы повысить качество работы смартфона названы
По словам Дзюбы, низкое качество работы аппарата связано с недостатком памяти, который возникает из-за слишком большого объема установленных приложений и большого количества файлов во внутренней памяти.
Astera вчера в 06:04
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
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REGNUM вчера в 11:44
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В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС вчера в 05:25
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости вчера в 19:51
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:10
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Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила
Ранее Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском вчера в 06:57
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РБК 01:00
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Врач назвала необходимую продолжительность сна на самоизоляции
Ранее в апреле сомнолог призвал отказаться от будильника во время режима самоизоляции для улучшения качества отдыха ночью.
Известия вчера в 22:45
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Любовь Успенская считает свою дочь предательницей
66-летняя певица не может простить свою дочь, считая, что Татьяна ее оклеветала.
Uznayvse.ru вчера в 18:20
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В Кузбассе открываются летние веранды кафе
Власти Кузбасса разрешили работу с 18 мая летним верандам кафе и ресторанов в 23 районах региона.
Коммерсантъ Новосибирск 01:44
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Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
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Экономика
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Убийство молодой женщины в Вольске. Возбуждены еще два дела
В отношении обвиняемого в убийстве жителя Вольска возбуждены еще два уголовных дела.
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Новый сезон «Смешариков» выйдет после десятилетнего перерыва
Премьера новых серий мультипликационного сериала "Смешарики" состоится 18 мая на платформе "КиноПоиск HD".
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В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом
Младенец с новой коронавирусной инфекцией родился в Северной Осетии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.
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Политика
На Украине испугались «энергетической экспансии» России
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
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Политика
ЦИК получит право проводить досрочное голосование на территориях общего пользования
ЦИК получит право проводить досрочное голосование на территориях общего пользования Центризбирком получает возможность проводить досрочное голосование вне помещений для голосования — это следует из поправок к законам об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ и о выборах депутатов Госдумы.
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Политика
Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр
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