Экономика

ВедомостиВедомостиАрендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме. Их подлинность подтвердил федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития на запрос не ответил.
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с чего всё началось

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.
Ведомостивчера в 17:06

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В правительстве уточнили порядок расторжения договоров об аренде без штрафов. Владельцы недвижимости готовятся к банкротствам

Forbes03:37

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Ведомостивчера в 17:06

Арендаторы в России смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

Эхо Москвывчера в 20:05

«Ведомости»: арендодатели смогут не возвращать залог

News.ruвчера в 20:04

«Ведомости»: арендаторы смогут требовать скидку на аренду или разрывать договор без штрафа

ТАССвчера в 19:10

Арендаторы смогут требовать скидку и разрывать договор без штрафа

БИЗНЕС Online01:50

«Если ретейлеры не платят девелоперам, то девелоперы не могут платить банкам». Как решить проблему?

BFM.ru16 мая в 12:42
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Происшествия

В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19

Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:19
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Игровой движок Unreal Engine 5 предлагает две новые технологии

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Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Британские зрители определили величайшую песню «Евровидения»

Британские зрители, путем голосования, выбрали величайшую песню музыкального конкурса «Евровидение» за всю его историю.
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Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома

Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома.
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
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Общество

В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей

ТАСС 05:26
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Происшествия

На Украине умер вор в законе Владимир Дрибной

Известия 15 мая в 19:50
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
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Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege

Компания Ubisoft ранее подала иск против Apple и Google на основании их поддержки предполагаемого клона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
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Участники шоу «Танцы со звёздами» взлетают всё выше

Телеканал «Россия» показал новый выпуск «Танцев со звёздами», который искрился блестящими трюками, спецэффектами, яркими появлениями и таинственными исчезновениями, захватил зрителей как настоящий карнавал.
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Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»

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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой

Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала моложавую маму.
Экспресс газета 03:54
Общество

В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции

В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
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Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

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Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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Брайан Остин Грин намекнул на расставание с Меган Фокс

Появление голливудской актрисы Меган Фокс в компании рэпера Колсона Бейкера, выступающего под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly, вместе с которым их заметили журналисты неподалеку от Лос-Анджелеса, дало повод для возникновения новых слухов о ее расставании с актером Брайаном Остином Грином, косвенно подтвердившим слухи в своем Instagram.
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У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус

Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
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Космос

Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос

США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Объявлены российские цены на новый Volkswagen Polo

Еще одна важная деталь — Polo представлен в России в кузове лифтбек и прибавил в габаритах, которые теперь составляют 4483x1706x1484 мм, а объем багажника — 550 литров (+90 л). В настоящее время российские дилеры Volkswagen начали принимать предварительные заказы на модель, а первые товарные автомобили доберутся до автосалонов в июне 2020 года.
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Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
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Общество

Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
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Роскачество нашло мышьяк в креветках

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В России идут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

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В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
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Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
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Политика

В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии

Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07
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