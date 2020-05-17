Экономика
ВедомостиАрендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме. Их подлинность подтвердил федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития на запрос не ответил.
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с чего всё началось
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.Ведомостивчера в 17:06
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Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Британские зрители определили величайшую песню «Евровидения»
Британские зрители, путем голосования, выбрали величайшую песню музыкального конкурса «Евровидение» за всю его историю.
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Путин попросил мусульман провести Ураза-байрам дома
Президент России Владимир Путин попросил мусульман прислушаться к муфтиям и провести праздник Ураза-байрам дома.
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
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Газета.Ru 16 мая в 16:02
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На Украине умер вор в законе Владимир Дрибной
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Ubisoft подала иск против Apple и Google за клон Rainbow Six Siege
Компания Ubisoft ранее подала иск против Apple и Google на основании их поддержки предполагаемого клона Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.
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Участники шоу «Танцы со звёздами» взлетают всё выше
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Радио Маяк 06:39
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В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»
БИЗНЕС Online 06:00
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Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой
Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала моложавую маму.
Экспресс газета 03:54
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В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
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Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
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Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин намекнул на расставание с Меган Фокс
Появление голливудской актрисы Меган Фокс в компании рэпера Колсона Бейкера, выступающего под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly, вместе с которым их заметили журналисты неподалеку от Лос-Анджелеса, дало повод для возникновения новых слухов о ее расставании с актером Брайаном Остином Грином, косвенно подтвердившим слухи в своем Instagram.
Газета.Ru 05:48
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Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 07:14
Космос
Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос
США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Объявлены российские цены на новый Volkswagen Polo
Еще одна важная деталь — Polo представлен в России в кузове лифтбек и прибавил в габаритах, которые теперь составляют 4483x1706x1484 мм, а объем багажника — 550 литров (+90 л). В настоящее время российские дилеры Volkswagen начали принимать предварительные заказы на модель, а первые товарные автомобили доберутся до автосалонов в июне 2020 года.
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Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Общество
Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
Политсовет 03:51
Общество
Роскачество нашло мышьяк в креветках
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В России идут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
В настоящее время в России идет испытание вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах.
Комсомольская правда 06:58
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07