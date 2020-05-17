Экономика
ВедомостиАрендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа
«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме. Их подлинность подтвердил федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития на запрос не ответил.
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с чего всё началось
Арендатор может потребовать снижения платы за помещение, а если владелец не уступит, будет вправе расторгнуть договор без штрафов до 1 октября 2020 г. А арендодатель может не возвращать обеспечительный платеж, если это предусмотрено договором.Ведомостивчера в 17:06
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Общество
На карантин закрыли ещё один район Саратовской области
В Новоузенском районе Саратовской области вводится карантин из-за коронавируса.
Регион 64 05:43
Политика
Путин предупредил о сохранении опасности распространения коронавируса
Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию ситуации, заявил президент России Владимир Путин.
Взгляд.ру 07:22
Общество
Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
РБК 07:47
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Здоровье
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, кому в первую очередь сделают прививку от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала своих родителей
Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
Летидор 07:05
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru 07:09
Происшествия
Избивший оголившую грудь в метро россиянку избежал уголовного дела
Мужчина, избивший жительницу Москвы, которая оголила грудь в метро, избежал уголовного дела.
Lenta.ru 07:02
Общество
Глава Крыма пообещал выплаты по 10 тысяч на детей от 16 до 18 лет
Facebook Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что региональное правительство выплатит по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 лет.
РЕН ТВ вчера в 11:47
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность.
iReactor 16 мая в 17:14
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Экономика
В бюджет Саратовской области поступят деньги на борьбу с коронавирусом
Часть средств перераспределяется, в том числе с нацпроектов, госпрограмм и мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий и ухудшения экономической ситуации и распространения коронавируса - 8,8 млн, остатки собственных средств бюджета на начало года - 215,1 млн.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:23
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин намекнул на расставание с Меган Фокс
Появление голливудской актрисы Меган Фокс в компании рэпера Колсона Бейкера, выступающего под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly, вместе с которым их заметили журналисты неподалеку от Лос-Анджелеса, дало повод для возникновения новых слухов о ее расставании с актером Брайаном Остином Грином, косвенно подтвердившим слухи в своем Instagram.
Газета.Ru 05:48
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Правила торговли алкоголем ужесточаются
Закон, направленный изначально на борьбу с мелкими «наливашками» в жилых домах, может затронуть и работу небольших ресторанов и кафе.
Моллы.Ru 05:52
Экономика
В Самарской области малоимущим семьям «обнулили» плату за ЖКХ
В Самарской области малоимущим семьям компенсируют расходы за ЖКХ в апреле.
63.ru вчера в 11:15
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:54
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Политика
СМИ допустили отстранение России и Китая от строительства АЭС в Чехии
Россию и Китай могут отстранить от участия в конкурсе на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии.
Известия вчера в 11:52