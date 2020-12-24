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Известия
Известия

Арендное жилье может подорожать на 10% в 2021 году

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. В первой половине 2020-го ставки аренды жилья в крупных городах заметно упали из-за коронакризиса.В источнике
С чего всё началось
Известия

Приказано дорого жить: ценам на аренду жилья прогнозируют рост на 10%

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.
Известия16:01
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News.ru

Риелторы прогнозируют рост цен на аренду квартир

News.ru16:56
Life.ru

В России прогнозируют рост цен на аренду жилья в 2021 году. Сильнее всего это коснётся Москвы

Life.ru22:30
Телеканал 360°

Жилье в аренду в 2021 году подорожает на 10% — прогноз

Телеканал 360°17:20
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте стоимости аренды квартир

Lenta.ru04:29
URA.Ru

В России резко вырастут цены на аренду жилья

URA.Ru16:21
Известия

Арендное жилье может подорожать на 10% в 2021 году

Известия16:01
ИА Порт Амур

Стоимость аренды жилья в Свободном заметно подскочила

ИА Порт Амурвчера в 22:07

Решетников назвал причины роста цен на продукты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что рост цен на основные продукты питания не объясняются пандемией коронавируса, а стал результатом того, что их поставщики предпочитают поставлять их на экспорт, где цены на них резко выросли.
REGNUM03:40

В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра

Спикер регионального парламента поручил мандатной и регламентной комиссии начать проверку после замечания депутата о декольте министра, сообщил пресс-секретарь Госсобрания Якутии Чокуур Гаврильев на своей странице в Facebook.
РИА Новости21:26

В Совфеде осудили угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что Киев намерен помешать проекту с опреснением воды в Крыму.
RT на русском03:01