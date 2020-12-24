Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. В первой половине 2020-го ставки аренды жилья в крупных городах заметно упали из-за коронакризиса.

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С чего всё началось Приказано дорого жить: ценам на аренду жилья прогнозируют рост на 10% Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Известия 16:01