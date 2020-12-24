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Известия
Известия

Арендное жилье может подорожать на 10% в 2021 году

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. В первой половине 2020-го ставки аренды жилья в крупных городах заметно упали из-за коронакризиса.В источнике
С чего всё началось
Известия

Приказано дорого жить: ценам на аренду жилья прогнозируют рост на 10%

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.
Известия16:01
Подробнее о событии
Life.ru

В России прогнозируют рост цен на аренду жилья в 2021 году. Сильнее всего это коснётся Москвы

Life.ru22:30
Комсомольская правда

Цены на арендное жилье могут вырасти на 10% в 2021 году

Комсомольская правда19:31
Телеканал 360°

Жилье в аренду в 2021 году подорожает на 10% — прогноз

Телеканал 360°17:20
РЕН ТВ

Россиян предупредили о грядущем подорожании съемного жилья

РЕН ТВ18:51
News.ru

Риелторы прогнозируют рост цен на аренду квартир

News.ru16:56
URA.Ru

В России резко вырастут цены на аренду жилья

URA.Ru16:21
Известия

Арендное жилье может подорожать на 10% в 2021 году

Известия16:01