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Известия
Известия

Арендное жилье может подорожать на 10% в 2021 году

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. В первой половине 2020-го ставки аренды жилья в крупных городах заметно упали из-за коронакризиса.В источнике
С чего всё началось
Известия

Приказано дорого жить: ценам на аренду жилья прогнозируют рост на 10%

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.
Известия16:01
Подробнее о событии
Life.ru

В России прогнозируют рост цен на аренду жилья в 2021 году. Сильнее всего это коснётся Москвы

Life.ru22:30
Известия

Арендное жилье может подорожать на 10% в 2021 году

Известия16:01
РЕН ТВ

Россиян предупредили о грядущем подорожании съемного жилья

РЕН ТВ18:51
Телеканал 360°

Жилье в аренду в 2021 году подорожает на 10% — прогноз

Телеканал 360°17:20
News.ru

Риелторы прогнозируют рост цен на аренду квартир

News.ru16:56
URA.Ru

В России резко вырастут цены на аренду жилья

URA.Ru16:21
Комсомольская правда

Цены на арендное жилье могут вырасти на 10% в 2021 году

Комсомольская правда19:31

В Крыму из-за коронавируса власти запретили работу фуд-кортов

«С 25 декабря по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено: оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку», — говорится в документе.
В Крыму из-за коронавируса власти запретили работу фуд-кортов
РБКвчера в 14:03

WP сообщила о получении хакерами доступа к облачному сервису Microsoft

В ходе недавних кибератак, ответственными за которые Вашингтон считает российских хакеров, была скомпрометирована электронная почта минимум одной частной компании и данные клиентов Microsoft cloud, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс21:20