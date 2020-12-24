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Известия
Известия

Арендное жилье может подорожать на 10% в 2021 году

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. В первой половине 2020-го ставки аренды жилья в крупных городах заметно упали из-за коронакризиса.В источнике
С чего всё началось
Известия

Приказано дорого жить: ценам на аренду жилья прогнозируют рост на 10%

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.
Известия16:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Цены на арендное жилье могут вырасти на 10% в 2021 году

Комсомольская правда19:31
News.ru

Риелторы прогнозируют рост цен на аренду квартир

News.ru16:56
ИА Красная Весна

Цены на аренду жилья в России могут вырасти — эксперты

ИА Красная Весна18:39
Телеканал 360°

Жилье в аренду в 2021 году подорожает на 10% — прогноз

Телеканал 360°17:20
РЕН ТВ

Россиян предупредили о грядущем подорожании съемного жилья

РЕН ТВ18:51
URA.Ru

В России резко вырастут цены на аренду жилья

URA.Ru16:21
Известия

Арендное жилье может подорожать на 10% в 2021 году

Известия16:01

АТОР ждет роста цен на путешествия по РФ в 2021 году от 10% и выше

Цены на путешествия в России в 2021 году повысятся при любом сценарии развития событий из-за необходимости покрыть убытки, понесенные отраслью в 2020 году, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе; по ее прогнозам, стоимость отдыха в РФ может вырасти на 10% и даже выше.
АТОР ждет роста цен на путешествия по РФ в 2021 году от 10% и выше
Интерфакс23 декабря в 05:49

Лисин вновь опередил Потанина в списке богатейших россиян по версии Forbes

Совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин снова возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes после того, как со вчерашнего дня его состояние выросло на $187 млн — до $26,1 млрд, следует из данных Forbes Real Time.
Ведомостивчера в 08:39

Врач заявил об изменении течения COVID-19 у пациентов в Москве

Коронавирусная инфекция у пациентов в Москве протекает иначе, чем это было весной, заявил в среду, 23 декабря, главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко.
Известия22 декабря в 23:18

Из-за чего Закарпатье на грани взрыва?

Судя по истерикам «национально-свидомых», ситуация в Закарпатье, давно считающемся «белой вороной» в националистически настроенной Западной Украине, в последнее время обострилась до предела Дошло до того, что видный каратель Сэмэн Сэмэнченко принялся пугать украинских обывателей «новым Донбассом».
Новостной фронт23 декабря в 00:00