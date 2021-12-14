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Арендное жилье в России за год подорожало на 31%

Цены на арендное жилье в крупных городах России за год выросли до 31%, сообщили «Известиям» аналитики.
Известия
Ставки могут подняться еще на 10–15% в случае принятия законопроекта Минстроя о создании государственной информационной системы (ГИС), в которой необходимо будет регистрировать все сделки.
Известия
Средние ставки по стране достигли примерно 23 тыс. рублей в месяц.
Известия
В частности, ранее замглавы ведомства Никита Стасишин сообщал, что планируется запуск цифровой платформы учета договоров найма, которая упростит уплату налогов для собственников и поможет вывести арендное жилье из серой зоны.
Свободная Пресса

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«Известия»: цены на арендное жилье в России выросли за год до 31 процента
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