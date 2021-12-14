В частности, ранее замглавы ведомства Никита Стасишин сообщал, что планируется запуск цифровой платформы учета договоров найма, которая упростит уплату налогов для собственников и поможет вывести арендное жилье из серой зоны.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла изменения в проект постановления правительства, согласно которым жители РФ смогут при оформлении кредита самостоятельно выбирать страховую компанию, а также менять ее без ухудшения условий уже после заключения сделки о займе.
Украинский экономист Александр Хмелевский считает, что угрозы США отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину бессмысленны и не имеют реальной силы.