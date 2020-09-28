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Газета.Ru
Газета.Ru

Арендное жилье в России может подорожать на 8% в 2021 году

Стоимость арендного жилья в крупных городах России может вырасти примерно на 8% к лету 2021 года, пишут "Известия".В источнике
С чего всё началось
Известия

Метр с ростом: арендные квартиры в 2021 году ждет подорожание на 8%

Арендное жилье в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. До конца года стоимость может увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3–4%), а к лету 2021 года — еще на 4–5%.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

Эксперт рассказал о ситуации на рынке арендного жилья

RT на русском04:29
Комсомольская правда

Ценам на аренду жилья предсказали 8 процентный рост

Комсомольская правда02:59
News.ru

Риелторы прогнозируют квартирантам рост арендной платы к лету 2021 года

News.ru23:10
Коммерсантъ

Риэлторы спрогнозировали подорожание съемных квартир

Коммерсантъ20:35
Газета.Ru

Арендное жилье в России может подорожать на 8% в 2021 году

Газета.Ru19:53
Телеканал 360°

Аренда квартир в 2021 году может подорожать на 8%

Телеканал 360°19:26
Известия

Арендное жилье в России может подорожать на 8% в 2021 году

Известия18:18

Путин назвал отношения РФ с Белоруссией «подлинно союзническими»

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выразил уверенность в том, что отношения между Россией и Белоруссией и в дальнейшем будут развиваться последовательно и динамично.
Путин назвал отношения РФ с Белоруссией «подлинно союзническими»
REGNUM06:04
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В Сочи оштрафовали отца, который жонглировал дочерью в лесу

Хостинский районный суд города Сочи приговорил родителей двухмесячного ребенка, которые обвиняются в жестоком обращении с дочкой, им назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей каждому, отца девочки приговорили к 4 месяцам колонии-поселения, говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского краевого суда.
В Сочи оштрафовали отца, который жонглировал дочерью в лесу
ТАСС06:33
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова потребовала повторного рассмотрения дела из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда.
Ведомостивчера в 07:28
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
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Эксперт ОЗХО разгневал США выводами по расследованию химатаки в Сирии

Ян Хендерсон рассказал, что атака и применение химоружия в Сирии в 2018 году на самом деле были сфальсифицированы боевиками и "белыми касками", а доклад ОЗХО, в котором вину возлагают на официальный Дамаск, не учитывает всех данных и не отражает истинной ситуации.
РЕН ТВ00:33
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ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

Банк России принял решение продлить срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАССвчера в 14:12
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