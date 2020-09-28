Арендное жилье в России может подорожать на 8% в 2021 году
Стоимость арендного жилья в крупных городах России может вырасти примерно на 8% к лету 2021 года, пишут "Известия".В источнике
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Метр с ростом: арендные квартиры в 2021 году ждет подорожание на 8%
Арендное жилье в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. До конца года стоимость может увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3–4%), а к лету 2021 года — еще на 4–5%.
Известия17:01
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