Арендное жилье в крупных городах России может подорожать на 8% к лету 2021 года. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. До конца года стоимость может увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ (3–4%), а к лету 2021 года — еще на 4–5%.

Известия 17:01