Экономика
РИА НовостиАрендодатели и ритейлеры прокомментировали поправки к закону об аренде
Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договор аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора.
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Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета22 мая в 05:40
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