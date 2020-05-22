Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАрендодатели и ритейлеры прокомментировали поправки к закону об аренде

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договор аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета22 мая в 05:40

Подробнее о событии

Арендодатели теряют бизнес

Коммерсантъвчера в 05:33

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Ведомости22 мая в 06:18

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета22 мая в 05:40

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes22 мая в 06:05

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС22 мая в 12:54

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
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Здоровье

В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19

Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
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Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
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Политика

Глава МИД Китая проводит большую пресс-конференцию по видеосвязи

Ежегодно на полях сессии высшего законодательного органа Китая - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - глава МИД проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой формулирует внешнеполитический курс Китая на текущий год.
РИА Новости 03:19
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу

Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета вчера в 15:08
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Общество

В России за сутки выявили 8599 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в 84 регионах России выявили 8599 новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа.
Известия 03:36
Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
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Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Общество

New York Times напечатала на первой полосе список жертв COVID-19 в США

Американская газета New York Times посвятила первую полосу воскресного выпуска жертвам коронавируса в США и напечатала на ней длинный список из тысячи имен скончавшихся.
РИА Новости вчера в 23:36
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Армия и оружие

ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Здоровье

Забайкалье продлило самоизоляцию до 8 июня

Как сообщает сегодня, 24 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, согласно рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора, принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 8 июня.
REGNUM 03:24
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Футбол

«Милан» в понедельник начнет проводить групповые тренировки

Все футболисты и сотрудники миланского клуба сдали несколько тестов на наличие коронавируса, все результаты оказались отрицательными.
Soccer.ru 04:09
Общество

В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

Наибольшее число смертельных случаев за сутки в России в последний раз регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 человек.
РБК 03:55
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 22 мая в 05:39
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Происшествия

Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения

Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
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Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском вчера в 09:02
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru вчера в 08:29
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Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Политика

Захарова заявила о нежелании США обсуждать Договор по открытому небу

Вашингтон даже не собирался обсуждать с Москвой претензии, касающиеся Договора по открытому небу.
Российская газета вчера в 21:05
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Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

RT на русском 03:28
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
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Кино

В Сети появился новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана

Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.
РИА Новости 22 мая в 04:55
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Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
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Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
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Шоу-бизнес

Алена Бабенко рассказала, что больна коронавирусом

Российская актриса театра и кино Алена Бабенко рассказала в своем Instagram, что больна коронавирусом COVID-19.
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