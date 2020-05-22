с чего всё началось

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договор аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора.

Арендодатели и ритейлеры прокомментировали поправки к закону об аренде

Политика Глава МИД Китая проводит большую пресс-конференцию по видеосвязи Ежегодно на полях сессии высшего законодательного органа Китая - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - глава МИД проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой формулирует внешнеполитический курс Китая на текущий год.

Здоровье Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников. 653

Общество В России за сутки выявили 8599 новых случаев коронавируса За прошедшие сутки в 84 регионах России выявили 8599 новых случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа.

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 1,4K

Общество Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 434

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1K

Армия и оружие ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 384

Политика Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne. 164

Здоровье Забайкалье продлило самоизоляцию до 8 июня Как сообщает сегодня, 24 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, согласно рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора, принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 8 июня. 1

Футбол «Милан» в понедельник начнет проводить групповые тренировки Все футболисты и сотрудники миланского клуба сдали несколько тестов на наличие коронавируса, все результаты оказались отрицательными.

Общество В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19 Наибольшее число смертельных случаев за сутки в России в последний раз регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 человек.

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 33

Происшествия Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.

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Единоборства Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

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